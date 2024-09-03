9月3日 常年期第二十二週星期二

教宗聖額我略一世（聖師）（紀念） 格林多前書 2:10-16 聖詠 145[144]:8-9,10-11,12-13,13-14 路加福音 4:31-37

今天福音兩次提到民眾驚訝於耶穌的權威，分別是在不同事情上表現出的權威：第一個是耶穌的教訓，第二個是祂驅魔的能力；前者是話語，後者是行動。權威與權力不同，權力是職責範圍內的支配力，而權威是別人信服的影響力。所以，有權力的不一定有權威。一個人能有權威，或者說一個人在別人眼中值得信服，首先是因為他的言行是高尚的，其次是因為他言行一致；只有言行一致的人，才有誠信和值得信服。

民眾覺得耶穌有權威，就是由於這兩個原因。首先，祂言行一致，因為一方面，祂所講的福音就體現在祂的生活上；另一方面，祂的言語具有「使動性」，即具有行動的效力，比如當祂對魔鬼說「出去」時，魔鬼就應聲離開。其次，耶穌的言行是高尚的，因為祂說話行事，只遵從聖神的引導和依靠真正的「權威」—天父（參若10:38; 12:49）。在保祿看來，基督徒宣講的福音是有權威的，因為那是基督徒在聖神內所領受的屬神的事，是天主的奧祕。

天主啊！願我們的言行，表現出與祢的奧祕相一致的權威。

内容來源取自《和平月刊》

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