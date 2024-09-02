9月2日 常年期第二十二週星期一

格林多前書 2:1-5 聖詠 119[118]:97,98,99,100,101,102 路加福音 4:16-30

耶穌接受了若翰的洗禮後，便開始到處宣講天國的福音。祂回到了自己的家鄉，同樣迫切地想要把這個好消息傳遞給自己的同鄉。今天福音中，耶穌向他們同時傳遞了兩個訊息。第一個是天主藉著依撒意亞先知對以色列子民所許的承諾；第二個是這個許諾背後對人們悔改的邀請。可是，祂的聽眾雖然希望天主的許諾，在他們的生命中成為現實，卻不願意承認自己需要悔改的事實。

耶穌的親臨已經完全展示出了救恩的樣貌，但人們拒絕接受天國的訊息來自一個同鄉人。天主的恩寵已經藉著耶穌白白地賞賜給他們了，但這並不是他們想要的方式。他們不僅沒有準備好自己去接受，也拒絕承認天主的恩寵。

天主可以透過超出人們所能理解和期待的方式，向人們展示祂的恩寵。

主，求祢賜給我們一顆謙卑和開放的心，好能承受祢為我們預備的鴻恩。

内容來源取自《和平月刊》

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