意大利運送病患至露德及國際朝聖地全國聯合會的列車抵達露德

為病人服務的意大利運送病患及國際朝聖地全國聯合會正式開始了“與伯爾納德一起…我們在岩洞前遊行”朝聖活動。一輛列車在21小時、行使1035公里後，於23日早上8點30分抵達法國比利牛斯山腳下的露德車站。

（梵蒂岡新聞網）意大利運送病患至露德及國際朝聖地全國聯合會再次開始了為病人服務的朝聖活動。該聯合會全國事務助理彭納基奧總主教解釋說，這個朝聖經驗要在信望愛三超德背景下，在協會義工的奉獻和前往馬薩比山洞的旅程中朝聖者的故事中形成。瑪利亞格拉齊亞是其中一位參與者，她面帶微笑堅定地說，“我只向聖母瑪利亞懇求一件事，願她保佑我並加強我的信德！”

專門為病患和無法自理的人提供的“擔架”車廂具有實際的愛德，基督的愛。這是意大利運動病患至露德及國際朝聖地全國聯合會的格言。這愛是可以覺察到的，每一位特殊的旅客都得到了如此自然和忠誠的服務及照顧。

意大利運送病患至露德及國際朝聖地全國聯合會的白色列車上“住著”一群不知疲倦和勤奮的義工，他們每個人都被安排了任務，從醫生到廚師。有的人準備午餐、晚餐和早餐；有的人是設置在中央車廂小聖堂的唱詩班成員；另有一些人負責清潔工作，還有一些人準備晚間臥鋪。列車上也有司鐸，他們主持彌撒、聽吿解、在狹窄的走廊帶領所有乘客進行聖體遊行。

列車到達露德車站後，朝聖者獨自或在他人的幫助下有序地下車，開始朝聖活動的第二部分，即等待前往露德岩洞。露德非常漂亮，令人有賓至如歸的感覺。

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