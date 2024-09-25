貝魯特情況混亂，方濟各會貝魯特會院院長：我們接待逃離的人

以色列襲擊黎巴嫩行動加劇，在該國服務的克里姆神父見證說，“炸彈沒有落在我們的基督徒占多數的社區。現在是安全的，但不知道接下來會發生什麼事”。

（梵蒂岡新聞網）在以色列對黎巴嫩真主黨發動襲擊後，黎巴嫩的局勢高度緊張。方濟各會貝魯特會院院長安里姆（Jihad Kraiem）神父不安地向本新聞網表示，“貝魯特的情況很混亂，人們，尤其是什葉派地區的人們正逃往基督徒占多數的地區。炸彈沒有落在我們附近，但聽的很清楚。人們非常害怕”。轟炸導致什葉派家庭逃離，克里姆神父說：“我們的社區還沒有遭到轟炸，至少現在是安全的。我們不知道這樣會持續多久…由於我們接待什葉派家庭，我們這裡有可能會遭到轟炸。人們對此感到害怕”。

在傑瑪澤的方濟各會院目前已接待並且繼續接待難民。克里姆神父說，“我們接待了很多人，尤其是兒童、婦女和她們的丈夫，我們不能拒絕他們……我們盡可能地多收留一些人。我們要給這些人提供食物、毯子、床墊，還缺很多東西。我們所擁有的都已分發了。此外，我們也關心其他中心，看看它們需要什麼東西，好給予幫助”。鑑於冬季將至，特別需要毯子，“尤其是更冷的地方”。“還需要食物，給兒童的牛奶……”

此刻很難找到基本必需品。克里姆神父指出，“我們不知去哪裡購買，所有人跑去採購，找到必需品成了非常困難的事，我們試著從這裡購買一點或著從那裡購買一點，可是還缺很多”。神父補充道，“我們的修院目前是個安全的地方，基督徒地區還沒有遭到轟炸，我們的地區基督徒占多數”。但是，未來是不確定的，並且隨時都會發生變化，“我們不知道接下來事情會如何”。

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