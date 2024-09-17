基多國際聖體大會閉幕：友愛並非一個選項

加拉加斯的榮休總主教波拉斯樞機9月15日以教宗的名義主持了國際聖體大會的閉幕禮。他宣布下屆大會將於2028年在澳洲的悉尼舉行。

（梵蒂岡新聞網）9月15日主日，在厄瓜多爾的基多舉行了第53屆國際聖體大會的閉幕禮，由加拉加斯的榮休總主教波拉斯（Baltazar Enrique Porras Cardozo）樞機代表教宗主持了禮儀。會場上揮舞著許多代表世界各國的色彩繽紛的旗幟，其間夾雜著白色的遮陽傘，大約25.000名信友懷著喜悅的心情參禮。

友愛使世界痊癒

本屆聖體大會於9月8日至15日舉行，省思了“友愛使世界痊癒”這個主題。波拉斯樞機在講道中尤其發揮了這個主題，說“對基督徒而言，友愛不是一個可有可無的選項，而是福音的一項承諾”，“是人與人彼此相連，有如真正的血緣關係，尊重人的尊嚴、權利的平等、彼此團結互助，以及親近有加，具有創造性的父性和令人感到慰藉的母性”。

照顧渴望食物和尊嚴的人

這位教宗的代表指出，由此可見，聖體聖事不是“單純的紀念，而是紀念”那吸引我們的天主慈善。“聖體聖事消除對物質的渴求，激發服務的願望，讓我們走出安逸的靜止狀態，提醒我們不僅自己需要飽飫，也要幫助近人充飢”。

樞機重申，有鑑於此，我們比以往任何時候都更需要“照顧那些渴望食物和尊嚴的人、那些沒工作、為謀生而掙扎的人”，因為“信徒的友愛從聖體聖事中得到滋養，能重新表達與他人的關係、寬恕的幅度和撒瑪黎雅人的幫助”。

生態幅度，需要培養的美德

波拉斯樞機指出，照料共同家園也應是友愛的果實。他解釋道，“對大自然的不合理開發，使拉丁美洲成了一個飽受摧殘的大陸”。因此，生態幅度要求我們需要培養美德，“在關於亞馬遜的同道偕行會議中提出了保護受造界和我們生活的環境，因而獲得了我們不能忽視的幅度”。

聖體聖事擴展我們生活的視野

最後，樞機敦促在場的眾多信友從基多再次啟程，帶上“滿載希望見證的行李，深信聖體聖事和敬禮耶穌聖心能拓展我們生命的視野，更好地為這個充滿對立、受傷但在基督內得到救贖的世界服務，肩負起改變這個世界的任務”。

2028年在悉尼相會

在最後的降福禮之前，這位教宗的代表宣布了下屆國際聖體大會，即第54屆大會將於2028年在悉尼舉行。在基多參加會議的澳洲代表團對這個消息表示熱烈歡迎。隨後播放了一段視頻，說明澳洲如何籌備盛大慶祝活動，紀念於1928年在澳洲舉辦首次國際聖體大會百週年。

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