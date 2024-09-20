2025禧年，菲西凱拉總主教：以具體行動應對世界上的和平與債務問題

德勤會計師事務所介紹了一份有關聖年來臨之際的重大挑戰的報告。聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教表示，“我們已收到許多國家的朝聖團報名，已經啟動的禧年籌辦活動現在進行得更加如火如荼。我們準備好了”。

（梵蒂岡新聞網）“願禧年也以具體行動陪伴，尤其是對最貧困者的關注。”聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教在德勤會計師事務所推動的“關懷全球化”活動的間隙中指出，我們的社會呈現出“矛盾的層面。一方面是財富不斷增加，但只是增加少數人的財富；另一方面是貧困增加，更多人陷入貧困”。

菲西凱拉總主教表示，“有些國家生活在貧困綫之下，所以，教宗方濟各在禧年詔書中也迫切籲請世界上的大國在考慮的重大問題中，首先考慮貧窮國家的債務並非巧合”。另一個重要問題是“死刑，在有死刑的地方反對死刑”。

離開啟2025年禧年的聖門的日子越來越近。聖座福音傳播部代理部長保證一切都按原定計劃進行。“我們已收到許多國家的朝聖團報名，已經啟動的禧年籌辦活動現在進行得更加如火如荼。我們準備好了”。屆時，預計將有3200萬名朝聖者前來，菲西凱拉總主教表示，這只是“預測”，他補充道，“我能說的是，我看到世界各地的教區有很多人對此感興趣，非常想參加禧年活動”。

禧年是一個消除不平等的契機。在聚會中，德勤事務所介紹了“關懷全球化”的研究報告。氣候變化、人口老齡化、財富兩極化可能會造成巨大失衡，影響數百萬人。在意大利、法國、德國、西班牙、英國和美國進行的民意調查顯示，現今，十個人中有八個認為，我們的時代比過去更複雜。

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