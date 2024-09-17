巴黎總主教談聖母主教座堂重建工程：這是信德之舉

巴黎聖母主教座堂完工日期將近，本新聞網團隊進入工地拍攝，並採訪巴黎總主教和重建項目負責人。總主教強調，在五年內完成重建工程是個信德之舉，巴黎人已經迫不及待；重新開門的那天，整座城市將找回其心靈。

（梵蒂岡新聞網）法國巴黎聖母主教座堂浩大的重建項目即將在三個月內竣工，這座聖殿要在12月7日傍晚再次向信眾敞開大門。在工程的最後階段，巴黎總主教于爾里克帶領本新聞網團隊進入這個滿是腳手架的工地一探究竟。

2019年4月15日，可能是施工區域的短路導致巴黎聖母主教座堂陷入一片火海，消防隊員花了15個小時才將火焰撲滅。那時，這座聖殿已經損失慘重：尖塔倒塌，建築物部分焦黑，門面熔毀，結構的穩定性堪憂。

隔天，全世界動員了起來。在短短幾天內，就從150個國家募集了8.46億歐元的善款。這傳遞出一個清晰的訊息：巴黎主教座堂必須重建。

從那時起，一段人力和技術的冒險旅途就此展開。巴黎主教座堂的擁有者，即法國政府承諾要在五年內予以重建。這個目標如今近在眼前：聖母主教座堂即將於今年12月7日再次打開大門、迎接信眾。

一位不同凡響的嚮導

帶領本新聞網團隊進入巴黎主教座堂重建工地參觀的，正是該教區總主教于爾里克（Laurent Ulrich）。他身穿工人的服裝，頭戴工地安全帽，強調「這是個龐大合作的旅途」。

這個重建項目的負責人約斯特（Philippe Jost）站在主教座堂的屋頂，談論法國總統限期五年內完工的挑戰。他說：「這是組織安排方面的挑戰，是落實每件事、每個人、每一筆交易的挑戰。再者，這也是人力的挑戰。它是集結眾人之力的非凡歷險，是集體、團隊的歷險，有很多專家參與其中。」

巴黎人迫不及待

于爾里克總主教2022年蒙教宗方濟各任命為巴黎總主教，當時重建項目已進入了第三年。除了上任前曾經在聖母主教座堂主祭和共祭過的彌撒以外，于爾里克總主教到現在還沒有正式接管他的主教座堂。

因此，這位巴黎人的主教充滿了睿智的急切感，他的教友們也是迫不及待。他對本新聞網說：「我先是邀請大家等待，期盼將要來臨的一切，鼓勵全體天主子民期待一件不平凡的大事。」

關於這點，總主教表示，相較於2019年火災前的主教座堂，今年12月7日開門的聖殿將會略有不同。「有些人對我說：『把我們熟悉的主教座堂還給我們。』我經常回答他們：我做不到。我之所以做不到，是因為聖殿得到了至今沒有的色彩。」

整修後的巴黎主教座堂的確與很多人記憶中的聖殿有著強烈的對比：記憶裡的那座聖堂經歷了8個世紀的燭火煙燻，顏色黯淡，遊客如織；而今的聖殿色彩明亮、石塊乾淨、繪畫鮮明。

總主教告訴信友們：「不要一看到壯麗的石塊就心滿意足。不要忘記這是天主所賜的恩典，是要獻給天主的禮物。不要忘記，人們謙遜地承行天主對自己的旨意，以彰顯天主教信仰。如此一來，我們不會因為在這裡實現的工程而犯驕傲。我們純粹是心存感激。」

向巧手匠心致敬

一雙雙熟練的巧手值得我們的尊敬和景仰。投入這個重建項目的工人和工匠總共超過2000人，于爾里克總主教將在揭幕儀式上特別向他們致敬。

總主教說：「我們知道，對他們來說，這個項目非比尋常。他們總是在做傑出的工作。他們的工藝如此精細，技巧繁多複雜，用以恢復這個地方的靈性面貌。因此，我相信，看到他們的工作實在是令人嘆為觀止。」

信德之舉

這重建工程是個「真正的感恩舉動」。巴黎總主教如此說道，並進一步稱之為「信德之舉」。「需要很大的信德，才會說五年內可以完工。需要很大的信德，才會在看到尖塔倒塌的第二天說，這座尖塔一定會回來的。需要很大的信德，才會認為我們可以在這麼短的時間內回到這裡慶祝基督的奧蹟，而且跟以前一樣，每天接待成千上萬的朝聖者或遊客，甚至比以前更多的人，因為我們預期人數會增加。」

「永存在我們心中」

約斯特表示，這個項目對於所有參與其中的人來說，都將永誌難忘。

這位項目負責人說：「對於我，以及對所有參與這個項目的工匠和工人來說，這將是一生刻骨銘心的獨特經驗。我們將來每次看到這座主教座堂時，都會想到在這裡的所有時光、那些我們經歷過的美好時刻。這一切會真正地永遠留在我們的回憶裡，永存在我們心中。」

為于爾里克總主教而言，興奮之情溢於言表。「重新開放的那一天將是個大喜的日子，但也是極其樸實、回歸內心的日子。這份喜樂不會是外教慶典的那種縱情狂歡。這應該是整座城市在這裡重新找到其心靈的簡樸喜悅，深知聖母主教座堂是人人都能進入找到自己的地方。每個人都可以進來收斂心神，每個人都可以進來為自己的生活找到力量。」

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