寶血傳教會梅利尼神父將是2025禧年首位新真福

可敬者梅利尼神父將於明年1月被冊封為新真福，他是聖年中首位被冊封為真福的人。寶血傳教會正在為這項盛事做準備。

（梵蒂岡新聞網）寶血傳教會會士、可敬者梅利尼（Giovanni Merlini）神父將於2025年元月12日被冊封為真福，這是聖年伊始的其中一項活動。寶血傳教會大家庭正在為聖年一開始舉行的這項活動祈禱和做準備工作。在19世紀中葉，梅利尼神父是該傳教會第三任總會長。

冊封真福大典將在羅馬聖若望拉特朗大殿舉行，聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機將主持禮儀。寶血傳教會的一份聲明寫道，“這項恩寵滿溢的盛會將在2025禧年伊始舉行，我們要從世界各地前來，一起參與聖善的朝聖之旅”。

聲明中提到梅利尼神父的一些生平事跡。他於1795年8月28日在意大利斯波萊托出生，是一位“具有深刻洞察力和智慧的人”，“在教宗國和那不勒斯王國內”，他是全體人民的使徒，為貧困者和遭遺棄者服務。他的“弟兄友愛”給生活增添了“福音的風味”。

最後，聲明指出，“作為基督寶血會的大家庭，我們與所有天主子民一起呼求聖神，好能走上寶血之路，那是基督開創的一條常新的生活道路，使我們能毫不動搖地堅持我們望德的宣認”。

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