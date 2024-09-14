吳樞機談教宗訪新加坡：他是基督聖愛的大使

在教宗方濟各結束新加坡訪問行程之際，新加坡總主教吳誠才樞機接受本新聞網採訪，感謝教宗對新加坡人民的關懷，並談論教宗此行帶來的影響。

（梵蒂岡新聞網）「教宗的關鍵訊息始終是在世界上建設和諧，包容眾人，使教會成為耶穌仁慈且憐憫善待他人的一件聖事」。新加坡總主教吳誠才樞機在教宗方濟各結束新加坡訪問行程時，如此概括了教宗在這座獅城為期三天的旅行。樞機接受本新聞網採訪，強調了教宗對新加坡人民的關懷，並為此表達感謝。

吳樞機指出，教宗的訪問「讓世人明白天主教信仰的美」。「他是個包容的人，是個尊重他人宗教信仰的人。他提倡真正基本且普世的價值，那是每個人由衷的渴望」。

「所有宗教都談論慈悲與憐憫。因此，當教宗訪問一個特定的亞洲國家時，他不僅對天主教徒說話，很多非天主教徒也會聆聽他的訊息。他們開始了解，天主教會不是那麼的封閉、不接納別人及好勝的教會。事實上，教會接納並尊重他人，努力與其他人團結互助；最重要的是，教會保護受壓迫者和社會，尋求眾人的共同福祉。」

樞機表示，教宗「告訴我們並教導我們，如果人們真正敞開心扉，特別是對天主教會有所顧慮的政府如果這麼做，我認為，一旦聽見教宗的訊息，承認教會的確是基督仁慈與愛的大使，以及我們在這裡是為了幫助人們成長，這一切關乎共同福祉，那麼我覺得他們就會減少對宗教和信仰的顧慮，變得更加開放」。

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