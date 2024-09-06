蘇哈約樞機：教宗在印尼的訪問有助於加深信仰及友愛

在教宗方濟各結束了為期三天的印尼之旅後，雅加達總主教蘇哈約樞機向本新聞網表達了他對未來的期許，祈願該國不同信仰的人能在「信仰、友愛和憐憫」上日益成長。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於9月6日週五上午結束了在印度尼西亞的牧靈訪問，啟程前往他此行的第二站巴布亞新幾內亞。在教宗專機起飛後，雅加達總主教蘇哈約（Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo）樞機坐下來接受本新聞網的專訪，講述了他對教宗此行的感想。

樞機首先指出，教宗此行的一切都囊括在「信仰、友愛和憐憫」這三個詞裡面。這正是教宗本次牧靈訪問印尼的主題，「反映出印尼教會生活的動力」。因此，「教宗方濟各在雅加達的這三天裡，在所有場合上都加深了這三個詞的意義」。

蘇哈約樞機闡明，「簡單來說，我會這樣說：我們大家，不僅是天主教徒，更包括其他宗教團體的所有成員，都願意增進自身的信仰，而信仰最重要的指標在於友愛。如果你自稱是個信徒、屬於某個宗教，卻在友愛上沒有長進，那麼你就要打個大大的問號，反省自己是否是個真正的信徒，或者只是參加外在的宗教活動，其實內心並不虔誠。友愛的果實是憐憫。如果你自稱是我的弟兄姊妹，可是你沒有表現出憐憫的態度，那麼當你說你在努力做個好弟兄、好姊妹時，你的行為就會給你的話語打上一個大大的問號」。

雅加達總主教認為，教宗方濟各此行自始至終都體現出這一點。他做的每一件事、說的每一句話，即使是在不同的背景下，也都傳達出如此精神。比方說，「我們在主教座堂與司鐸、主教、要理教員和男女會士舉行會晤時，教宗在講話中特別強調了兩名要理教員在會晤上說的話。我們在總統府時，教宗方濟各提到了印尼建國五項原則，以及不同宗教追隨者之間的友愛和關係。隨後，總統也發表簡短講話，感謝教宗終於來訪」。

談到教宗等宗教領袖在雅加達清真寺簽署的聯合聲明，蘇哈約樞機表示，「包括本地宗教信仰在內，七個宗教的所有領導人都簽署了聲明」。

這座清真寺是國家清真寺，鄰近主教座堂。樞機提醒道，這選址是刻意決定的，「因為時任總統與副總統對此進行了討論。副總統提議將清真寺建在另一個地方，總統卻說清真寺應該建在現址。所以我們大家同在一起、互相接近，以象徵我們和睦共處的理想」。

蘇哈約樞機透露，宗教領袖們簽署完聲明後，雅加達大伊瑪目對樞機說：「我們必須見面，一起討論簽署後要做什麼，才能讓聲明不只是一份文件，更使之成為印尼各宗教團體一起採取一種新的行動的開端。」樞機最後表示，「這不是紙上談兵，卻已經落到實處。我們希望，聲明的簽署能鞏固我們攜手邁向未來的道路」。

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