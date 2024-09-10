“讓你們的信仰成為你們的文化”是教宗牧靈訪問東帝汶的座右銘。這個年輕的國家在2002年獨立後，一躍成為繼菲律賓之後亞洲第二個天主教徒占多數的國家。地方教會活躍於國家社會生活的教育與醫療衛生等重要領域中，國家也在《憲法》中承認天主教會在社會生活中發揮著重要的作用。

（梵蒂岡新聞網）東帝汶是教宗亞太四國牧靈訪問的第三站，教宗此行的座右銘是“讓你們的信仰成為你們的文化”，以此鼓勵這個年輕國家的教會在福音傳播和國家社會生活中繼續發揮其重要作用。

東帝汶地方教會的起源

福音在東帝汶的傳播始於16世紀上半葉，隨著葡萄牙人在帝汶島的殖民化進程而推展。葡萄牙人一直控制著帝汶島的東部地區，直到1975年被印尼占領為止，但在第二次世界大戰期間曾短暫被日本人占領。

聖若望保祿二世教宗在1989年10月6日至16日第44次國際牧靈訪問時，東帝汶是其中的一站，那時，該國仍處於印尼控制之下。教宗的訪問引起了國際社會對東帝汶人民的困境和印尼軍隊血腥鎮壓的關注。

東帝汶今日教會的狀況

天主教徒占多數的第二個亞洲國家：2002年5月20日，東帝汶宣布獨立後，聖座與東帝汶共和國建立了外交關係。2019年，聖座將東帝汶劃分為三個教區，分別是帝力（Dili）、包考（Baucau）和馬利亞納（Maliana）教區。2002年獨立後，東帝汶成為繼菲律賓之後亞洲第二個天主教徒占多數的國家，在140萬居民中98%是天主教徒。如今，天主教信仰教育以及培育地方教會神職人員和牧靈工作者是地方教會面臨的主要挑戰之一。

聖召蓬勃：該國地方教會的聖召不斷地持續增長。在該國的修會主要是慈幼會、耶穌會、聖言會和不同的女修會，其中一些是當地女修會團體。在該國的男女修會主要投身於教育和愛德服務領域的工作。

當地教會在東帝汶社會中的角色：在1999年獨立公投進程中發揮了主導作用之後，當地天主教會繼續努力，臨在於東帝汶社會生活中，尤其體現在教育和衛生醫療領域，並在公開討論中讓人聽到自己的聲音，比如，在2009年討論修改墮胎法。

東帝汶2002年頒布的《憲法》也承認天主教會在東帝汶社會中的特殊作用。《憲法》保障所有宗教信徒在良心、宗教和敬禮方面享有充分自由，鼓勵不同宗教之間的合作，這“有助於東帝汶人民的福祉”。《憲章》序言中強調：“從文化和人文的角度看，東帝汶天主教會始終能以其尊嚴承擔全體人民的苦難，並知道如何捍衛公民的基本權利。”第11條進一步肯定：“國家承認並讚賞天主教會參與東帝汶的民族解放進程。”

與民政當局及其他宗教的關係：2002年，東帝汶與聖座建立了外交關係，並於2015年8月15日簽署協議，加強了雙方密切的合作關係。該協議確定了教會能自由提供服務的條款，即在監獄、醫院和孤兒院提供靈性支持；提供愛德工作和教育服務。國家則向天主教會提供補助。

當地教會與其他宗教的關係總體上良好，尤其是與傳統的穆斯林團體和基督新教團體的關係都很好。

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