新加坡5萬名教友熱切期待與教宗方濟各相聚

教宗方濟各於9月11至13日訪問新加坡，這是他在亞太四國牧靈之旅的最後一站。他在這個國家訪問的座右銘為“合一與希望”。教宗到訪前，新加坡《海星報》撰文，講述了當地為教宗來訪做準備的情況。

9月11日下午，預計來自新加坡天主教總教區各堂區的1千名教友代表，將在新加坡樟宜國際機場迎接教宗。

教宗此行將會覲見新加坡總理和總統，也會前往新加坡國立大學演講，與跨宗教青年交流，以及探望聖德蘭療養院的年長者。為新加坡教會，教宗方濟各行程亮點是9月12日的彌撒聖祭，屆時，來自本地和鄰國的280 位神父和 50 位主教及樞機將參與共祭。教宗將與大約5萬名教友在國家體育場相聚。

隨著教宗方濟各蒞臨新加坡的腳步越來越近，新加坡天主教總教區「教宗牧靈之旅」籌委會的準備工作也進入緊張但謹慎的最後階段。實際上，籌委會早在總教區公佈教宗到訪的喜訊時就開始緊鑼密鼓地計劃和組織工作，並積極召募各方面的志工人員。隨即，總教區陸續展開一系列的籌備活動……

首先總教區撰寫祈禱文，邀請教友們從4月中旬開始在彌撒和祈禱會上為教宗展開12天的牧靈之旅祈禱。

彌撒舉行場地的國家體育場小組委員會召集並會見各個志工組組長，為在教宗彌撒中部署志工做好準備。總教區的數碼傳媒小組也召開多媒體志工的說明會。

照顧年長者和輪椅使用者的160名志工則多次通過ZOOM視頻方式，瞭解工作範圍和注意事項。彌撒當天，大約1000位年長者和260位輪椅使用者及他們的看顧者，將分別乘坐30多輛私人巴士在不同的時段抵達體育場，並由志工們帶領他們到事先安排好的座位。彌撒結束後，也要按照事先安排好的順序，護送他們到所屬堂區安排的私人巴士。

歡迎教宗到訪的主題曲One Church, One People（《一個教會，一個子民》）於8月21日通過總教區油管正式播出！約有 140 人參與了這個紀念性音樂視頻的製作。 創作者Ethan Hsu 指出，主題曲提醒教友，「我們是一個教會，在主內成為聖潔的，並由聖神引領，成為天主合一的子民，並成為世界的光。」

除了總教區官方所製作的慶祝視頻，一些堂區也自發製作視頻，內容展現教友充滿活力的信仰生活。

總教區天主教學校委員會（ACCS）組織了教宗方濟各藝術競賽，號召所有小一至小六的學生參加。主辦當局希望這些活動能激發學生們對教會美好未來的憧憬，在靈修和思維上為兒童和青少年做好準備，讓他們通過教宗方濟各與耶穌相遇。

總教區新福傳辦公室和新加坡神學院則將天主教瑪利諾會會士傑姆·克羅格神父（JamesH.Kroeger, MM）的著作《與教宗方濟各喜樂同行》改編為團體培育材料。 傑姆神父概述教宗方濟各的十二份關鍵文件，旨在引導教友探索教宗的深刻見解，理解及感悟他的智慧。希望教友們更加瞭解教宗的願景和宗座方向。

在教宗彌撒中帶領全場教友贊頌及感恩的合唱團由 1600 人組成，他們來自總教區178個合唱團以及10間教會學校。彌撒中各禮儀歌曲將分別以7種語言：英語、拉丁語、希臘語、希伯來語、馬來語、華語和淡米爾語呈現。合唱團自7月初開始便進行了18次的密集練習。

新加坡文化、社區與青年部也將與新加坡總教區合作，主辦 "跨宗教青年與教宗方濟各"對話活動。 活動希望啓發和鼓勵年輕人，促進不同宗教青年之間的團結和希望。預計將有來自多所學校、不同信仰和宗教組織的 600 多人參加這項活動。

此外，為配合教宗方濟各的到訪，天主教基金會製作了各式各樣，適合老少的紀念品，包括：黃、白T恤、帽子、水壺、手握小型風扇、內裝小聖水瓶和十字架等限量版祈禱包，還有可愛貼紙、書包等物品。所有售賣所得款項將全數作為輔助籌備教宗新加坡牧靈之旅的費用。

距離38年前教宗若望保祿二世的短暫停留到訪，新加坡總教區在充滿歡欣期待教宗方濟各之際，做足準備。據悉，籌備大會所動用到的志工團隊，計有合唱團團員、學校聯合銅管樂隊、款待大使、送聖體員、輔祭人員、安保人員和醫務人員，以及參與彌撒前後視頻製作等大約5千人。希望這個歷史性的時刻，為所有聆聽或與教宗相遇的人都能結出豐盛的果效。

新加坡總人口約592萬，維持多元宗教的色彩，佛教是當地第一大宗教（31.1％），第二和第三大宗教依次為基督宗教（18.9％）和回教（15.6％）。天主教徒約有36萬，根據非官方截至2023年5月的數據，參加主日華語彌撒的教友總人數約有4350人。

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