巴布亞新幾內亞天主教會

福音傳入巴布亞新幾內亞後，當地教會從19世紀末開始穩步發展。最初成立了幾個代牧區，推進福傳工作。第二次世界大戰期間，教會遭到嚴重打擊，許多修會會士被殺害，要理教員伯多祿·圖羅特也在那時殉道。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各這次到訪巴布亞新幾內亞，帶來普世教會的關懷。教宗此行的座右銘是“祈禱”，以此勉勵這個地方教會繼續再接再厲。事實上，最初到來的傳教士們不斷努力耕耘，幫助這個小小的教會團體茁壯成長，使她結出碩果，活躍在今日的社會中。

巴布亞新幾內亞地方教會的起源



福音在巴布亞新幾內亞的傳播可以追溯到19世紀，額我略十六世教宗於1844年成立了美拉尼西亞（Melanesia）宗座代牧區，最初的修會和傳教團體是聖母會、宗座外方傳教會和聖心傳教會，之後，又有其它的傳教修會和團體來到。



在經歷了一個艱難的初始階段之後，從19世紀末開始，教會開始穩步發展。該地區的傳教區得到了重新劃分：1889年成立兩個宗座代牧區，一個是新不列顛（Nuova Britannia）代牧區，現為拉包爾（Rabaul）總教區；另一個時從西大洋洲（Oceania Occidentale）代牧區劃分出了新波美拉尼亞（Pomerania）代牧區，現為馬當（Madang）總教區。同時，美拉尼西亞宗座代牧區更名為新幾內亞宗座代牧區，現為莫爾斯比港（Port Moresby）總教區。



7年後，即1896年，新幾內亞東北宗座監牧區成立，首批聖言會(Verbiti)傳教士抵達韋瓦克(Wewake)和艾塔佩(Aitape)。第二次世界大戰日本占領期間，巴布亞天主教會遭到嚴重打擊，許多修會會士被殺害，其中有要理教員伯多祿·圖羅特（Pietro To Rot，1912-1945），聖若望保祿二世教宗於1995年冊封他為真福。



教宗方濟各是第二位訪問巴布亞新幾內亞的伯多祿繼承人。聖若望保祿二世教宗曾於1984年5月7日至10日和1995年1月16日至18日兩次造訪巴布亞新幾內亞。



巴布亞新幾內亞今日教會的狀況



巴布亞新幾內亞是一個基督徒占多數的國家。該國95%的人信奉基督宗教，主要以新教路德宗為主。儘管基督徒占多數，但基督宗教並不是國教，法律體系承認所有宗教信仰都享有充分的宗教自由。



巴布亞新幾內亞的教會是一個擁有眾多傳教士的教會團體，其中也有阿根廷傳教士。今天，在巴布亞新幾內亞群島上，天主教徒在新教徒為多數的民眾中占31%。大多數神職人員和修會會士如今已是原住民。教會已在當地扎根，這要歸功於教會在教育、醫療衛生和社會領域中的重要貢獻。

2024年5月，該國中部發生了破壞性山體滑坡，席捲了6個村莊，2千多人遇難，教宗方濟各表達了他的深切關懷。災難發生後，教會始終站在救災的最前線，為受災民眾提供物質援助和精神上的支持。

投身教育事業：在一個文盲率，尤其是婦女文盲率仍然很高的社會中，天主教會在教育領域所扮演的角色尤其令人讚賞。全國70%的學校由基督信仰教會團體承辦，其中有3千多所天主教會學校。



青年與家庭牧靈：這個國家20歲以下的青少年幾乎占總人口的一半，當地教會對青年及青年領域的問題給予特別的牧靈關懷。除教育外，當地教會還努力工作，預防窮困、毒品、暴力造成的問題、青少年犯罪和街頭流浪兒童的現象。教會特別設立2018年為青年年，幫助巴布亞青年認識、生活並見證出他們的信仰。同一年，召開了全國青年大會。當地教會高度重視家庭牧靈工作，家庭牧靈是主教們於2013年發起的牧靈行動計劃的核心，目的是讓牧靈工作臨在於傳播媒體，尤其使用社交網絡向新世代傳遞信仰。



平信徒參與福傳：巴布亞新幾內亞教會的另一項優先工作是推動平信徒在新福傳中的作用。2020年推出了名為“天主教平信徒：成為推進使命的人”的牧靈行動新計劃，旨在激發巴布亞信友在日常生活中踐行信仰，為基督作見證，關懷社會中最脆弱的人群：貧窮者、囚犯、難民、吸毒者、街頭兒童、無家可歸者、殘障者和愛滋病患者。



努力推動人權及守護受造界：脆弱性和社會排斥是該國地方教會面臨的一個主要議題。在維護難民和要求庇護者的人權方面，反對恢復死刑、反對仍普遍存在的巫術傳播以及人口販運引起的暴力主教們多次發聲，而且也特別關注日益加劇的社會緊張局勢



巴布亞地方教會特別感受到的另一個重要議題，是守護受造界。事實上，巴布亞新幾內亞是受氣候變化和隨之而來的海平面上升影響最嚴重的國家之一。本遵行教宗方濟各《願祢受讚頌》通諭的精神，地方教會開展各種提高民眾意識的舉措，也以具體行動來促進群島的“生態皈依”。



與其他基督信仰教會團體的關係：當地天主教會參加了巴布亞新幾內亞基督教會理事會，該理事會從1965年起就集合其成員，即福音派路德宗、聯合教會、聖公會、浸信會聯盟、救世軍等團體共同合作。除了促進其不同教會團體之間的大公對話外，理事會還推動共同的社會項目，有時也參與公開討論。



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