印尼天主教會：在多元社會中為信仰作見證

在印尼的基督信仰由不同修會的傳教士傳入，聖若望二十三世教宗於1961年在印尼建立聖統制。保祿六世和若望保祿二世訪問過這個國家，如今教宗方濟各的來訪再次帶來了普世教會的關懷。

(梵蒂岡新聞網)“信仰、友愛、憐憫”是教宗方濟各在印度尼西亞進行牧靈訪問的座右銘。這三個元素正是印尼天主教會歷史行程的美好體現。這個教會在一個多民族、多文化的社會中雖然是少數團體，卻非常活躍，不但積極參與多個主題的公開討論，也與其它宗教和教會保持對話及合作關係。

繼保祿六世和若望保祿二世之後，教宗方濟各這次訪問印尼，再次帶來了普世教會的關懷。教宗於9月4日下午在雅加達的聖母升天主教座堂會見該國的主教、司鐸、執事、奉獻生活者、修女、修生和要理教員，向他們發表講話，堅定他們的信德。

印尼地方教會的起源

公元7世紀，俗稱 “景教”的敘利亞東方教會將基督信仰傳入印度尼西亞，但直到16世紀，葡萄牙傳教士的到來，福傳才得以扎根，在這些傳教士中就有聖方濟各沙勿略。

荷蘭人於1605年來到印尼，迅即驅趕了葡萄牙人，將基督新教加爾文宗傳到了印尼，天主教則在印尼群島被禁，直到1806年為止。1807年，巴達維亞，即今日的雅加達，宗座監牧區成立，天主教傳教士得以返回印尼。從19到20世紀，隨著其它不同修會團體傳教士的到來，印尼地方教會團體得以加強鞏固。這個時期最有影響的傳教士是荷蘭籍耶穌會士若瑟·範利特（Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ，1863–1926年），他創建了大批學校。

教會在20世紀的發展

在20世紀的最初二十年，一批新的宗座監牧教區成立，印尼東部地區由耶穌聖心會（MSC）傳教士負責，婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘島（Sumatra）由方濟各加布遣會傳教士負責，努沙登加拉（Nusa Teggara）和弗洛勒斯（Flores）島則由聖言會傳教士負責。

1924年，印尼主教們首次召開五年一次的主教會議。日本占領期間（1942-45年）主教會議沒有舉行，地方教會的發展遭遇挫折，印尼群島上幾乎所有的傳教士都被拘禁。印尼籍耶穌會士阿爾伯特·蘇吉亞普拉納塔(Albertus Soegijapranata)於1940年晉牧，成為印尼的首位本地人主教。荷蘭籍耶穌會士斯瓦昂斯（L.Swaans）神父在雅加達創辦第一份印尼《天主教週刊》（De Katholieke Week），該週刊後來成了了解印尼天主教會資訊的主要來源。

1950年，聖座與印尼共和國建立外交關係，印尼主教於1955年恢復了全體主教會議，同時成立了印尼主教會議最高委員會（MAWI），印尼主教團（Konferensi Waligereja Indonesia，KWI）則於1987年成立。

1961年，聖若望二十三世教宗在印尼建立聖統制，將全國劃分為6個教省。1967年，達爾莫武佐諾（Justinus Darmowujono 1914-1994）蒙席成為首位印尼籍樞機。

兩位教宗曾造訪過印尼。首先是聖保祿六世教宗，他於1970年12月3日訪問雅加達，與印尼總統蘇哈托會晤，並在首都體育場舉行了彌撒。隨後，聖若望保祿二世教宗在1989年10月9日至13日第44次國際使徒之旅中，途經雅加達、爪哇、弗洛勒斯和東帝汶。

今日的印尼教會團體

印尼全國人口約2.76億，是世界上穆斯林人口最多的國家，近90%的人信奉伊斯蘭教。然而伊斯蘭教並不是印尼的國教。印尼是一個多宗教和多種族的社會，國家格言是“異中求同”，這一特點形成了該國伊斯蘭教歷史上的寬容特徵。教會團體也從這寬容中受益，聖座與印尼建立外交關係、兩位教宗的到訪，以及2015年聖座國務卿帕羅林樞機對該國的訪問都證明了教會與國家的良好關係。

印尼地方教會自19世紀以來就一直穩步發展，如今，信徒人數已經超過8百萬，略高於全國人口的3%，並且還在持續增長中。在地域上，天主教徒的分布並不均勻。

印尼教會雖然是少數人團體，但充滿活力，平信徒在牧靈使命中發揮著重要的作用，並積極參與國家的社會、經濟和政治生活。但另一方面，近十年來，修會會士聖召有所下降，與上個世紀八十年代相比，下降幅度令人擔憂。

教會在印尼社會中的臨在

印尼教會團體尊重該國不同種族和文化，投身於社會、衛生、文化和教育活動，因而受到認可及讚賞，並且在國家公共事務的中心議題上非常活躍。從一再呼籲反對死刑，到反對墮胎合法化、多次譴責腐敗、呼籲保護環境，再到積極捍衛建國五項原則、反對伊斯蘭原教旨主義的影響，以及就印尼社會的各種社會問題，主教們從未放棄發出自己的聲音。

面對印尼複雜多變的宗教、文化和社會背景所帶來的挑戰，教會近年來的行動都是在主教們2014年發出的一些基本指導方針下進行：重新啟動牧靈和傳教的旅程（也透過新的媒體），跟隨教宗方濟各在《福音的喜樂》（Evangelii Gaudium）宗座勸諭中指出的道路和“走出去的教會”模式；強調多元文化是教會的財富；加強宗教間對話；促進慈善活動。

主教們特別關心青年，幫助他們在多元文化的印尼社會中成為宣講基督的主角，並成為正義與和平的“革新力量”。主教們於2012年發起了印尼青年日，每四年舉行一次全國性的活動，把青年天主教徒聚集在一起。

另外，基督徒大公對話在印尼得到了很好的鞏固，眾多的基督信仰教會團體在不同的領域中耕耘。不同的基督信仰教派和傳統的新教團體於1950成立了印尼共融教會，印尼主教團與其保持密切的合作關係。

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