波蘭明愛會為水災災民提供援助

波蘭受到受強降雨侵襲後，該國各教區明愛會已參與救災活動，幫助受洪災打擊地區的民眾。9月22日主日將進行全國性募捐活動以幫助災民。

（梵蒂岡新聞網）波蘭近日受到強降雨襲擊，該國明愛會已提供了第一批緊急援助，運送到遭洪水侵襲地區的明愛會中心，即約合5萬歐元的援助物資。波蘭明愛會也在其網站上發起了募款活動，並表示迫切需要物質援助，尤其是來自企業的幫助，因為需要大批的物品。在最急需的物品中，包括除濕機、飲用水、發電機、手推車、防水靴、衛生用品，以及保存期長的食品等。奧波萊、希維德尼察、別爾斯科-日維茨和萊格尼察教區的明愛會正與當局接觸，力求協調全國性的援助行動。首批援助物資將於下週二從希維德尼察和萊格尼察教區的明愛會所在地運出。

為響應波蘭主教團主席沃伊達（Tadeusz Wojda）總主教的呼籲，9月22日主日將在波蘭各聖堂舉行募捐活動，以幫助遭受水災打擊的人。沃伊達總主教在網站上發布的一份訊息中說，“我願意向那些經歷這悲劇的人表達我們的關懷，也向他們保證他們並不孤單。我們為他們祈禱，我們在精神上支持他們，我們也願意在物質上幫助他們。波蘭明愛會以波蘭教會的名義協調援助工作，並且已經開始提供援助”。總主教籲請國人慷慨解囊，“大雨過後，水淹沒了很多房子、學校、幼兒園和醫院。諸多住宅和公共建築物被毀，整個公路基礎設施也遭到嚴重毀壞”。

目前尚不清楚有多少教堂、會院、天主教墓園遭到洪水的侵害，但已經知道，其中受打擊最大的是克沃茲科的方濟各會的會院和當地的玫瑰經聖母堂。

希維德尼察教區的明愛會通過啟動24小時開放的食堂來幫助無家可歸者。奧波萊教區的明愛會也啟動了一個類似的援助。在拉齊布日和尼斯食堂準備的飯菜會分發給水災災民。明愛會義工和員工將在格武霍瓦濟和尼斯、普魯德尼克等周圍地區提供飲用水、麵包、食品、清潔和個人衛生用品。

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