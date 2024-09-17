本篤會新的首席院長施勒德神父：為和平搭建橋樑

德國籍本篤會會士施勒德神父當選該修會新任首席院長。

（梵蒂岡新聞網）聖本篤聯會9月14日選出新任首席院長，他是將滿60歲的德國籍施勒德（Jeremias Schröder）神父。獲選前，他是巴伐利亞聖奧田拉本篤會會長。這次選舉是在羅馬聖安色莫首席會院舉行院長大會之際舉行的，200多位來自世界各地的本篤會院長與會。

施勒德神父要接替額我略·波蘭（Gregory Polan）神父的職務。這位新任首席院長曾在羅馬宗座聖安色莫大學和牛津聖本篤學堂學習哲學、神學、歷史和檔案學。他訪問過大約60個隱修院，其中包括非本篤會會院。

施勒德神父當選後向梵蒂岡媒體講述說，“此刻世界處於戰火中，我們這裡有來自戰爭中的國家、烏克蘭和聖地的院長做見證。在這次大會期間，下一週我們院長們將共同致力省思如何實現我們修會的座右銘，即‘和平’”。神父接著指出，“我們將反省如何能夠通過我們團體的工作，通過見證和在不同文化之間搭建橋樑，確實為和平作出貢獻。東方和西方正在分離，本篤會的古老使命是與東方教會建立關係。我們的確可以做出一些貢獻，我們將為此努力”。

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