委內瑞拉莫龍塔主教：我們希望人民的意願得到聆聽

委內瑞拉主教團副主席莫龍塔主教在耶穌顯聖容慶日向本新聞網講述了該國近日總統大選後的不明朗局勢、當地教會的訴求和行動、教宗的呼籲，以及普世教會的團結。

（梵蒂岡新聞網）委內瑞拉總統大選已經結束超過一週，投票結果依然不明。在各種和平抗議聲浪中，教會通過主教和子民發出聲音。該國主教團副主席、聖克里斯托瓦爾教區主教莫龍塔（Mario Moronta）於8月6日耶穌顯聖容瞻禮接受本新聞網採訪，講述了該國當前的局勢，當地教會的訴求和行動、教宗的呼籲，以及普世教會的團結。

莫龍塔主教首先闡明，委內瑞拉教會對當前形勢有不同的解讀，因為「這個前所未聞的情況中最難的一點是全局在不斷地改變」。「我們這些主教保持緊密聯繫，舉行了多次會議，目的之一是要評估每個地區的局勢。我們也看到很高的不確定性。國家政府只承認已提出的投票結果，人民極其擔憂、深感不安。」

「有些示威活動不幸地性質粗暴，傷亡人數眾多，有百姓也有警察。然而，也有些人採取多種和平的示威方法來表達他們的反對意見，要求人民的意願得到聆聽。正如某些歷史學家所說的，我們的確正在經歷一個非比尋常、前所未聞的事件。但我想要保證，教會不僅透過主教，也藉由司鐸、執事和許多平信徒牧靈工作者，加強她的臨在，以及她與民同在的關懷，以展現她的親民。而我們也是天主子民的肢體，也與我們的子民共患難，並擁有同樣的盼望；我們與我們的人民同悲共苦。」

教宗在主日三鐘經祈禱活動中呼籲所有政治人士關心人們真正的福祉，而非片面的利益。莫龍塔主教表示，「這是我們大家的願望。我們作主教的也提出這項訴求」。

委內瑞拉主教強調，教宗的訊息簡截了當。「為我們所有的人、為我們的團體、司鐸，顯然為主教來說，這是個鼓勵的聲音。然而，那些收到主日三鐘經訊息的人，不僅心懷感激，更視之為激勵和希望的話語。我祝願，第一，政治領袖要感受到自己是人民的一員；其次，他們不要把自己當成是民主的主人；第三、他們要在有建設性的對話中追求民主的益處、人民的福祉。」

除了教宗的呼籲以外，許多國際組織、各地教會，以及其他國家的主教團也都在為委內瑞拉祈禱。對此，莫龍塔主教表示，「這帶給我們很大的鼓勵。哥倫比亞教會主日為委內瑞拉和哥倫比亞祈禱，我們也收到了來自智利、墨西哥、巴拿馬、多米尼加共和國，以及拉丁美洲主教團委員會等許多教會機構的訊息。這也具備很美的幅度，因為它傳達出一個事實，即：雖然教會融入特定的現實中，卻從未失去過『普世至公』的幅度」。

「這是聖保祿對我們的教導：當教會這個奧體的一個肢體在受苦時，整個身體都感受到這份痛苦（參閱：格前十二26），我們對此深有體會，我們正在經歷這一點。比方說，我們在公開和私下場合很直接地表達過，我們與持續因迫害處境而受苦的尼加拉瓜弟兄姊妹團結一心。現在，他們讓我們知道，委內瑞拉也在他們的祈禱中。這為子民、為百姓、為我們基督徒團體，甚至是為公民社會而言，都是一個鞏固望德的記號，因為望德從不叫人失望」（參閱：羅五5）。

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