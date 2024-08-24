里米尼大會：烏爾馬一家的經歷展現出愛勝過於戰爭

愛比殘酷的戰爭更有力：這是在里米尼大會上介紹《他們連孩童也殺害了》一書的重點。該書講述了波蘭烏爾馬一家的經歷：若瑟和維多利亞以及他們的6個兒女和一個未出生的孩子，在二戰和納粹占領波蘭期間，冒著生命危險，決定藏匿8名猶太人。

（梵蒂岡新聞網）波蘭烏爾馬一家是猶太人眼中的國際義人和天主教會的真福，他們也是《安莎通訊社》記者圖利（Manuela Tulli）女士和本新聞網波蘭節目部負責人雷泰爾-安德里亞尼克（Pawel Rytel-Andrianik）神父共同撰寫的一書的主人翁。現在，這一家人的精神也在里米尼各民族友誼大會上傳揚開來。

圖利女士向本新聞網指出，“今天，烏爾馬一家仍在教導我們，即使在戰爭的恐怖之中，人們可以選擇幫助別人、打開家門以及去愛。一年前教會將烏爾馬一家冊封為真福，這強調了今天備受質疑的家庭價值，並體現了一種共同成聖的模式。他們一家人今天依然會是個好榜樣”。

雷泰爾-安德里亞尼克神父在里米尼大會的圖書區說，“烏爾馬一家的事件不只是80年前的一個故事，因為即使在今天世界也遭受戰爭之苦，從俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭到中東地區的戰爭，就如教宗方濟各所呼籲的那樣，不要忘記其他受衝突影響的國家，比如蘇丹和緬甸”。

去年9月10日烏爾馬一家被冊封為真福。將近一年後，眾人再次談論這個波蘭家庭。他們一家人將繼續啟發很多人在需要和平的世界中活出基督信仰價值。

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