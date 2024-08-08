以色列賈拉伊西神父：心懷仇恨就不是基督徒

以色列天主教希臘-梅爾基塔禮納匝肋堂區的副本堂賈拉伊西神父，帶領以色列公教童軍前來意大利參加國際大學生活動。他在接受採訪時表示，如今的中東地區，被戰爭和暴力的氣氛所淹沒，如果基督徒心懷仇恨就不再是基督徒了。

（梵蒂岡新聞網）2024年度托納萊夏季國際大學生活動（Tonalestate International Summer University）於8月7日至9日在意大利雷焦艾米利亞舉行。以色列天主教希臘-梅爾基塔禮納匝肋堂區的副本堂賈拉伊西（Sima’an Jaraisi）神父率領以色列天主教童軍參加了今年的活動。賈拉伊西神父是童軍的指導司鐸，他將在8月8日的活動中作“人們能和睦共處”的專題演講。

失去生命的尊嚴與神聖性

賈拉伊西神父神父在接受採訪時表示，在當今的中東，多年來不管是生活在積極還是消極的時刻，“人類生命的尊嚴與神聖性”已經喪失了，“但和平共處之前是可能的，現在也能夠和平相處”。賈拉伊西神父以童軍為例，指出阿拉伯裔基督徒、猶太教徒和阿拉伯裔穆斯林共同參與一些童軍的活動，所有這些都受到“對人性和人的尊嚴的高度尊重”的激勵。如今，“氣氛黑暗而嚴酷，但我們不能抱持著那些無法設想自身未來的人的痛苦來回應”。

他說：“仇恨製造仇恨，愛產生愛。我們擁護愛，有許多人，包括穆斯林、基督徒、德魯茲教徒、猶太教徒，都擁護和平並反對這種仇恨。”

仇恨的人不是基督徒

隨後，賈拉伊西神父提及和童軍一起歡度過的時光。童軍的成員向來都互稱“兄弟”，如今卻被戰爭和暴力的氣氛所淹沒。這氣氛令人窒礙難行，叫人以為那美好時光一去不復返。

最後，這位聖地的天主教希臘-梅爾基塔禮的神父強調：“我們基督徒懷著寬恕和對美好未來的願景，不設限制和界限，否則我們就不再是基督徒。身為基督徒，我追求的唯有和平、人類與生命的尊嚴。任何懷有仇恨的人就不再是基督徒了。”

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