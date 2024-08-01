菲律賓主教們提出四項打擊販運人口行為的建議

在7月30日的世界打擊販運人口行為日，菲律賓教會呼籲信友們在這個危險的國際禍害中，盡一切努力確保不讓一個兒童掉隊。

(梵蒂岡新聞網)“我們必須祈禱並立即採取行動來打擊販賣兒童行為、保護弱勢群體並為受害者提供支持。”這是菲律賓主教團移民與無定居者牧靈委員會副主席克魯斯·桑托斯(Ruperto Cruz Santos)主教在世界打擊販運人口行為日發表的訊息中的呼籲。

販運人口有多種形式，包括強迫勞動、性剝削、強迫婚姻和招募兒童兵。在全球所有被販運的人口中，兒童幾乎佔受害者的三分之一，其中女孩佔大多數。據國際勞工組織稱，全世界估計有4000萬人處於現代奴役中，他們的工作報酬往往很少或根本沒有。鑑於此現象的嚴重程度，菲律賓教會呼籲該國信友努力防止販運人口行為。

四項打擊販運人口行為的建議

克魯斯主教在代表菲律賓主教團發表的信息中，呼籲大家祈禱並採取行動。他指出，首先要祈禱，“祈禱可以改變情況。即使我們在某些情況下感到無能為力”，我們依然“必須共同祈禱，好能終結販賣兒童行為並保護脆弱的生命”。

其次，是“立即採取行動來打擊販運兒童行為，保護弱勢群體並為受害者提供支持”。主教也呼籲要提高公眾意識。第三個呼籲是，不僅要支持政策的革新，而且要改善法律的執行。

第四個建議，克魯斯主教呼籲增加額外的資源，例如，為兒童提供教育、營養食品、醫療保健和生活技能培訓的贊助計劃。儘管面臨挑戰，信友們仍能共同致力於打擊販運人口的禍害，主教對此表示讚賞。

最後，克魯斯主教指出：“通過熱切的祈禱和信德，天主置於我們心中的渴望將感動祂的聖心並賜予我們祂的祝福。”

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