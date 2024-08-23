加納：修女們在學校開展與人口販賣抗爭的宣傳活動

玫瑰經聖母傳教修會的修女們正在加納東部夸胡阿夫拉姆平原的學校開展一項打擊人口販賣的宣傳計劃。加納的“塔里塔古木”網絡代表喬伊修女說，“我們向學生們介紹罪犯為實現自己的目地而使用的一些伎倆”。

盧姆·喬（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

“塔里塔古木”國際網絡在東科克羅姆為西非加納東部地區夸胡阿夫拉姆平原北區的學校組織了一項與人口販賣抗爭的宣傳活動。在阿夫拉姆平原舉行的宣傳活動得到了國際女修會玫瑰經聖母傳教修會的修女們的支持。修女們的使命是幫助處於困境中的人，尤其是貧困者、受壓迫者和被剝削者。宣傳活動由“塔里塔古木”的代表喬伊（Joy Abuh）修女帶領。

喬伊修女探訪加納的學校

喬伊修女是一名尼日利亞籍的傳教修女，在東科克羅姆農業高中擔任校牧和老師。自2024年初以來，她探訪並繼續在探訪村里的不同學校，以進行宣傳活動。這些宣傳活動的目的是提高學生們對令人擔憂的各種人口販賣形式在團體中蔓延的認識。喬伊修女說：“我們向他們介紹罪犯為實現自己的目標而使用的一些伎倆，比如，給予他們虛假的信心，相信能在城市找到工作並能積蓄足夠的錢來照顧他們在家的家人”。

修女還指出了在人口販賣中一些慣見的危險，包括賣淫、流動貿易、長期女傭，或者所謂的“現代奴役”，沒有機會讀書、違背他們的意願。宣傳小組讓參觀過的學校的學生了解這一點。喬伊修女進一步表示，“我們建議他們要保持警惕，也要成為他們弟兄姐妹的守護者，向指定的保護機構報告疑似人口販賣、童工/婚姻，以及其它形式的侵犯事件”。

加納的“塔里塔古木”國際網絡

喬伊修女分享了他們這些度獻身生活者的希望，他們祈願人口販賣現象有一天將會結束，不僅在加納，而且也在世界各地有人口販賣弊端的地方。加納的“塔里塔古木”網絡是一個於2018年3月成立的非政府組織，成員包括男女度奉獻生活者和一些平信徒。加納的度奉獻生活者在修會會長聯合會的支持下一起工作，創建一種合作的組織模式，以打擊存在於不同層面的人口販賣和剝削活動，通過在學校和團體中的培育及宣傳計劃，努力提高人們對離開村莊到城市尋找“更綠色牧場”的風險的認識。

“塔里塔古木”網絡在大都市，比如阿散蒂的庫馬西更具挑戰性，因為會士修女們會直接接觸到受害者，不同於像東科克羅姆這樣的農村地區主要是進行宣傳活動。

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