肯尼亞：視障修女將見證帶給天主的子民

聖事修女會是一個由視障修女組成的團體。她們雖然雙目失明，但其他所有的感官都為天主的榮光和人類的福祉而積極服務。她們致力於要理講授、農業生產、家禽養殖、探訪並幫助人們、製作玫瑰念珠和針織工藝。“我需要的是機會，而非同情”，維羅妮卡修女說道。

米歇爾·恩傑裏修女（Sr. Michelle Njeri, OSF）

眾所周知，奧廖內神父創立了主顧男修會和愛德傳教小修女會。然而，來自同一個家庭的聖事修女會（Le Suore Sacramentine）卻未進入大眾的視野，該團體的修女們都是視障者。



聖事修女會的修女們每天用大量時間來朝拜聖體，但她們也會前往自己的社區進行傳教。她們的會祖是意大利神父路易吉·奧廖內（Luigi Orione）。在肯尼亞，該修會有四名成員：卡門修女、安吉麗娜修女、拉切爾修女和維羅妮卡修女。

傳教與祈禱

維羅尼卡一直以來就憧憬成為一名修女，但由於視覺障礙，她難以找到接收她的修會。1981年，維羅妮卡在一位聖母神慰會修女的帶領下第一次認識了聖事修女會，她從此留在這個修會團體中。

維羅妮卡修女說道，“這個視障修女會是獨一無二的，在肯尼亞也絕無僅有。我們的會祖奧廖內神父是一個充滿愛德之人，他要求我們成為窮人的母親和姐妹。我們為那些不知曉真理的弟兄姐妹向天主獻出我們的視覺殘缺，使他們得以經驗到天主，祂是世界之光”。

儘管有著視覺障礙，但修女們的生活卻是默觀且活躍的。她們在自己的堂區講授要理，看望臨近村莊的人，在線上和線下給予他們幫助。修女講述道，“我們聖事修女會的神恩是在聖體聖事中朝拜耶穌，並與主耶穌談論人類。與世人相遇，同他們講述天主的愛。把人靈帶給耶穌，把耶穌帶給人靈。

修女們輪流朝拜聖體，且參與團體的其他工作。例如：農業生產、家禽養殖、製作玫瑰念珠和針織工藝，這些維持她們可持續發展的創收活動。“我們入修會是為了給予和獲得，而不是為了被幫助，我們盡力自己完成一切需要做的事情”，維羅妮卡修女補充道，“我需要的是機會，而非同情”。

團體的挑戰

對於修女們來說，獲得盲文書籍並非易事。她們多年來一直從國外購買靈性類的盲文書籍，但隨著進口關稅的提高，修女不再像以往一樣收到書。不過，修女們坦言，這些挑戰使她們更加充實。“我們滿懷喜樂地面對挑戰，視力的障礙並沒有奪走我們的才華和能力”。拉切爾修女最後總結道。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html