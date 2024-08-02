阿爾貝托姐妹會為貧苦的烏克蘭人服務

在烏克蘭利沃夫市，阿爾貝托姐妹會的修女們早已成為修女臨在於貧困和遺棄之地的象徵。她們在疫情期間把食物送去其他人不敢涉足之處。2022年2月，大規模戰爭爆發，她們在利沃夫中心火車站把那些飽受戰爭之苦、沒有搭乘上疏散列車、不知何去何從的人民運送到別處。現在，修女們已經搬進了她們管理的阿爾貝托避難所，為年輕的母親提供每日餐食和庇護。

馬呂斯·克拉維茨神父（Mariusz Krawiec, SSP）

烏克蘭戰爭的開端已經悲慘。人民的情緒緊繃著，成群結隊的人穿過利沃夫（Leopoli）前往西部邊界逃難。滿載難民的列車陸續抵達利沃夫火車站。勞累不堪、滿身泥濘、迷茫的人從車廂里湧向火車站前的廣場。他們想去城里，希望在那找到藏身之處。“尤其是現在，在這種緊張時期，我們時刻保持警惕，每天我們都會走上街頭，去幫助那些在流落街頭、不知所措的人”，格羅尼姆修女在戰爭爆發第三日向梵蒂岡電臺講述道。昨日，年輕女孩們在主教坐堂里掩面痛哭。她們來自敖德薩市，不知前往何處避難。絕望、恐懼、焦慮、不確定的陰影籠罩著每一個人。我們在精神上支持她們。很多人懇求我們為她們祈禱，因為她們的兒子或丈夫已經前往戰場。



人道主義危機

很快我們就意識到了，如果沒有外力的援助，人們成批地前往波蘭邊界將會演變成一場人道主義災難。在去往邊界的公路上，汽車已經排了好幾公里。婦女、母親、奶奶和阿姨帶著繈褓中的孩子尋找食物。她們尋求一個安身之所，以及一句慰藉和支持的言語。2022年2月，利沃夫市的阿爾貝托團體有三位修女：格羅尼姆、多羅特婭和拉多斯拉娃。她們在戰爭爆發第六天就抵達烏克蘭和波蘭邊界的拉瓦羅斯卡亞市援助人們。她們出現在烏克蘭明愛會（Caritas-Spes）會址的圍牆邊，該會址位於前方濟各會隱修院內，距離邊境口岸有十幾分鐘的路程。事實上，這座方濟各小兄弟會會院在2022年已是一堆廢墟，但人們很快用木板搭建了可移動的衛生設備，並在大門前擺上了桌子。修女們身穿烏克蘭天主教明愛會外套，開始分發熱飲和麵包。來自紮波羅熱州（Zaporizhzhia）的斯維特蘭娜懷抱著孫子，站在桌子旁向梵蒂岡電臺的一位記者講述道：“我想活下去。我希望一切都能結束，因為這是我們的土地、我的國家、我的城市、我的地方。我想回到這里，讓我和我的孩子們一切順利。我希望我的孫子生活在他出生的國家。因為這是我們的土地，是我們的祖國。”但是仍然有著諸多不定和淚水。

無家可歸婦女的避難所

如今，在烏克蘭的阿爾貝托姐妹會的修女僅有4人。兩個來自波蘭，另外兩位來自烏克蘭。1945年前，修女們在烏克蘭擁有多個避難所和住所，她們關心窮人。二戰結束後，蘇聯政府不允許她們繼續留在烏克蘭，窮人現在應該由國家照顧，事實上，窮人應不復存在，這是他們的承諾。

數年前，阿爾貝托姐妹會的修女們回到了利沃夫市，在著名的雅努夫公墓（cimitero di Janów）里，她們找到了1945年前在那里生活的修女的墓地。逝去的修女們為她們樹立了具有象徵意義的豐碑。她們的任務是為無家可歸和身處困境的婦女建造避難所。2023年9月避難所正式落成。在那天，教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基（Krajewski）樞機前來探訪她們，樞機以教宗的名義為這個房子舉行了祝聖儀式，教宗從始至終都支持著這項善工。樞機於2020年第一次到達那里，當時避難所的工程已經開始動工。但那時沒人會想到戰爭會大規模爆發，俄羅斯的導彈會打到利沃夫。利沃夫的阿爾貝托姐妹會的長上格羅尼姆修女對此談到：“這將是無家可歸的婦女和帶著孩子的母親的家。我們希望讓這個房子成為所有人的容身之地，正如它的名字‘避難所’那樣。無論信仰何種宗教，我們希望給予這些婦女溫暖和安全感，以此重獲尊嚴”。現在，她們每日在避難所中提供近百份餐食，並接納了年輕的母親和被俄軍轟炸的城市逃離出來的婦女。

走上街頭，與窮人為伍

修女們對利沃夫市的街道非常熟悉。她們還熟知窮人的藏身之處。他們住在簡陋的房子里，以垃圾為食。當疫情爆發時，沒有人敢接近他們。城市中沒有遊客，餐館也關門了。餐廳的垃圾變得更少，窮人們忍饑受餓。修女們戴著口罩，拿著裝滿食物的包在城市中尋找需要幫助的人。“我們當然害怕患上新冠，但是對窮人的關愛勝過了這種恐懼，這種愛源於我們阿爾貝托姐妹會的神恩”，拉多斯拉娃修女強調道。修女們冒著危險的衛生狀況，在疫情期間探訪了窮苦和被遺棄的老人的家。

如今，不斷有新的婦女來到利沃夫避難所。有些人婉轉地告訴她們這個地方，有些人則是親自陪伴她們前來。這項善工開始迸發活力，利沃夫的“麵包街”（Via Chlebowa）變得遠近聞名，不僅因為那里開著一家多年的麵包店，還因為有著大公慈悲之家。

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