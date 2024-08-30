印度：修女們從邊緣地區開始教授神學

印度維迪亞約蒂神學院的教授穆拉奇卡爾修女分享了教授處境神學的經驗，她帶領她的學生去德里市的貧民窟，以便他們更深入地致力於促進照顧貧困者的事業。

佩雷拉（ Greta Pereira OCV）修女

穆拉奇卡爾（Shalini Mulackal）修女自1999年起是維迪亞約蒂神學院的系統神學教授，這是在印度德里一所重要的耶穌會神學院。她在同一神學院攻讀碩士學位時住在貧民窟，她的團體在那里生活和工作。穆拉奇卡爾修女在贫民窟的经验成为她一贯使用處境神学方法的基礎，來在個人和社會中實現改變。修女在教學時，繼續與學生們一起探訪貧民窟，並引導他們進行神學反思。

置身於邊緣地區

穆拉奇卡爾修女獨特的“做神學”的風格，是許多印度年輕神學家的靈感泉源。她時常帶領她的學生們去貧民窟，到那些住在就如垃圾堆廠的邊緣地區的人那裡去。穆拉奇卡爾修女經常和她的學生們參加婦女們反對暴力和強姦的遊行示威活動，以及流離失所者和受歧視者反對大型項目的示威活動。他們的參與是一種象徵性的行動，聲援被剝奪了基本人權的群體。修女說，身為教授，她的動力來自“對基督的熱愛和對不公正社會制度受害者的同情”。

處境神學

穆拉奇卡爾修女認為，做神學的目的有助於在個人和社會中的改變。因此，做神學的內涵應該是出自貧困者的角度和經驗。她的教學方法旨在強調需要以貧困者為優先選擇對象，她並逐漸向她的學生們灌輸同樣的觀點。修女向梵蒂岡新聞網說，“我希望通過教學、實例及與學生們的互動，能至少令有些學生將真正致力於為窮人服務”。

需要女性的觀點

穆拉奇卡爾修女大力倡導將女性的觀點帶入神學各個學科和教會生活的各個方面。她說，“我們目前的修院培育體系需要更改，負責印度修院培育工作的教會領導層需要思考一下，如何讓更多的女性在修院中的培育和教學工作中做出貢獻”。

穆拉奇卡爾修女也為德里總教區和印度天主教主教團正在進行的同道偕行進程貢獻力量。在閱讀印度各個拉丁禮教區長達10頁的綜合報告時，她回憶起女性第一次到有機會無所畏懼地講話且被聆聽的經驗，她們激動得流下眼淚。修女表示，“毫無疑問，在教宗方濟各的帶領下，教會正在盡一切努力聆聽女性，並對她們的處境作出回應。比如不久前，教宗方濟各任命了三位女性在聖座主教部任職。2020年，他任命了六位女性為梵蒂岡經濟委員會成員。教宗還允許女性在同道偕行的世界主教會議上投票”。

穆拉奇卡爾修女強烈的認為，今天的世界比以往任何時候更需要修女們的工作，她們用自己的生命做見證。修女認為，需要以不同身分，比如顧問、輔導者、靈修導師、女性神學家、療理專家、牧靈關懷者，以及人權和環境活動人士，來回應新的需求。

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