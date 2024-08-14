聖艾智德團體以“八月節關懷”回應意大利無家可歸者、老人和難民

在這受過多戰爭蹂躪的世代，聖艾智德團體在意大利不同城市進行的關懷活動也倍增。僅羅馬一地，除了8月15日八月節當天為無家可歸者、老人和難民提供傳統的午餐外，也於14日和15日在雷比比亞和天皇后監獄為服刑人舉行西瓜派對。

（梵蒂岡新聞網）人們需要友誼，特別是在夏天，脆弱的人不僅更加感到暑熱難熬，他們還深受孤寂之苦。對此，聖艾智德團體以“八月節關懷”的各種活動來對被遺棄、生活成本高漲等困境而任命的許多人作出回應。該團體今年8月15日，在羅馬和其他城市，為老朋友：獨居長者、無家可歸者、移民提供相遇和午餐的時刻將倍增，最後以傳統的分享西瓜結束。移民者中，有些人是通過人道主義走廊來到意大利，如今已融入當地社會。他們中的一些人將幫助新來的人，志願者中也有烏克蘭婦女和阿富汗人。

在羅馬，傳統上的八月節午餐是於8月15日在丹多洛路（Via Dandolo）10號食堂進行。但許多其他的人也能體驗到這“八月節關懷”，他們包括了聖艾智德團體為長者、殘疾人和前無家可歸者開設的公共居所和中心的受益人，比如，8月14日下午在“友誼之家”舉行的慶祝會，有許多家庭參加，其中以意大利人家庭為主。這些家庭每週都會收到食品包和其他援助，以緩解昂貴生活之苦。

此外，有鑒於於意大利監獄條件不佳，聖艾智德團體也在羅馬的雷比比亞監獄舉行西瓜派對：8月14日在女子監獄、15日在男子監獄，所有在場的服刑人都可參加。這項關懷倡議也將於15日抵達天皇后監獄，屆時會為那裡的所有服刑人分發500公斤的西瓜。除了羅馬外，關懷活動也在米蘭、熱那亞、帕多瓦和那不勒斯，以及意大利其他城市進行。



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