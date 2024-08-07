尼加拉瓜馬塔加爾帕大修院院長被拘禁

尼加拉瓜馬塔加爾帕大修院院長托雷斯神父於本月5日被監禁，他也是馬塔加爾帕瓜達盧佩聖母堂的本堂司鐸。此外，塞瓦科堂區的女平信徒合作者也遭拘禁。

（梵蒂岡新聞網）尼加拉瓜馬塔加爾帕教區8月5日又有一位司鐸遭逮捕。據堂區信友告訴媒體，聖類思·公撒格哲學大修院院長、馬塔加爾帕瓜努卡社區瓜達盧佩聖母堂的本堂司鐸托雷斯（Jarvin Tórrez）神父被關進監獄。當地報紙《新聞報》（La prensa）報導說，尼加拉瓜人權活動人士和組織對拘禁托雷斯神父給予譴責，他們也告知，塞瓦科（Sébaco）堂區的一位女平信徒合作者也被監禁。

一週內，尼加拉瓜已有13名司鐸被關進監獄，他們大多數屬於馬塔加爾帕教區。該教區主教阿爾瓦雷斯（Rolando Álvarez）於今年1月14日被流放。2023年3月，尼加拉瓜共和國要求聖座關閉各自的外交使館，但兩國關係並沒有完全破裂。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html