四名剛果殉道者榮列真福：願他們的芳表有助於和平進程

1964年在剛果民主共和國殉道的三名傳教士和一名教區司鐸被冊封為真福。教宗方濟各在誦念《三鐘經》活動中強調，新真福的殉道“是為上主及為兄弟姐妹獻出生命的冠冕”。冊封真福大典由金沙薩總主教安邦戈樞機代表教宗主持。

（梵蒂岡新聞網）8月18日，四位殉道者在剛果民主共和國的烏維拉城榮列真福品，他們是聖方濟各沙勿略外方傳教會的法欽（Vittorio Faccin）修士、卡拉拉（Luigi Carrara）神父、迪多內（Giovanni Didoné）神父，以及教區司鐸茹貝爾（Albert Joubert）神父。這四位殉道者於1964年11月28日在剛果民主共和國遭叛亂份子殺害。當時該國陷入危機，在無神論和仇教的背景下，他們選擇了與人分享自己的信仰。

教宗稱讚新真福的芳表

冊封真福大典由教宗代表、金沙薩教區總主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）樞機在聖保祿主教座堂主持。教宗方濟各於同一天的主日誦念《三鐘經》活動中，提到四位新真福。教宗強調，“他們的殉道是為上主及為兄弟姐妹付出生命的冠冕”，並祈願“他們的芳表和他們的代禱能促進和解與和平的進程，造福剛果人民”。

安邦戈樞機解釋冊封真福的意義

安邦戈樞機在冊封大典的彌撒講道中，首先呼籲在剛果的大地上“不要再有暴力、屠殺和死亡”。然後解釋冊封真福的意義，他說，教會“正式宣布一個人為真福”，實際上是“承認並宣認肉體的死亡並未得勝，天主沒有拋棄祂的僕人。相反地，祂獎勵他們的忠貞，讓他們進入天鄉，與祂在一起”。殉道者法欽、卡拉拉、迪多內和茹貝爾正是如此，他們為基督作了見證，表現出“在時而充滿敵意的環境中，仍忠於天主和祂的聖言”，因此他們是“基督徒生活的典範”。

安邦戈樞機接著表示，事實上，在剛果民主共和國“上個世紀60年代的叛亂處在高峰時，他們本來可以逃走”，但他們選擇了“見證福音的友愛，留在菲濟和巴拉卡的信友身旁，直到流血犧牲”。“他們的鮮血從那時起便成為‘一粒種子’”，促進了這個國家和整個教會的福傳工作。

友愛祈禱所

在冊封真福的大典中，參與共祭的有聖座駐剛果民主共和國大使萊斯科瓦爾（Mitja Lescovar）總主教和幾位主教，其中有些主教來自布卡武教省。儀式結束後，安邦戈樞機前往卡文維拉（Kavinvira），將四位真福的遺骨安放在卡文維拉朝聖地，也就是日後所稱的“友愛祈禱所”（Oratoire de la fraternité）。之後，參與禮儀的各堂區的信友們舉行了友愛和款待活動，其中有30多位來自意大利的殉道者的家屬受到了他們的款待。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html