四名剛果殉道者榮列真福：願他們的芳表有助於和平進程
（梵蒂岡新聞網）8月18日，四位殉道者在剛果民主共和國的烏維拉城榮列真福品，他們是聖方濟各沙勿略外方傳教會的法欽（Vittorio Faccin）修士、卡拉拉（Luigi Carrara）神父、迪多內（Giovanni Didoné）神父，以及教區司鐸茹貝爾（Albert Joubert）神父。這四位殉道者於1964年11月28日在剛果民主共和國遭叛亂份子殺害。當時該國陷入危機，在無神論和仇教的背景下，他們選擇了與人分享自己的信仰。
教宗稱讚新真福的芳表
冊封真福大典由教宗代表、金沙薩教區總主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）樞機在聖保祿主教座堂主持。教宗方濟各於同一天的主日誦念《三鐘經》活動中，提到四位新真福。教宗強調，“他們的殉道是為上主及為兄弟姐妹付出生命的冠冕”，並祈願“他們的芳表和他們的代禱能促進和解與和平的進程，造福剛果人民”。
安邦戈樞機解釋冊封真福的意義
安邦戈樞機在冊封大典的彌撒講道中，首先呼籲在剛果的大地上“不要再有暴力、屠殺和死亡”。然後解釋冊封真福的意義，他說，教會“正式宣布一個人為真福”，實際上是“承認並宣認肉體的死亡並未得勝，天主沒有拋棄祂的僕人。相反地，祂獎勵他們的忠貞，讓他們進入天鄉，與祂在一起”。殉道者法欽、卡拉拉、迪多內和茹貝爾正是如此，他們為基督作了見證，表現出“在時而充滿敵意的環境中，仍忠於天主和祂的聖言”，因此他們是“基督徒生活的典範”。
安邦戈樞機接著表示，事實上，在剛果民主共和國“上個世紀60年代的叛亂處在高峰時，他們本來可以逃走”，但他們選擇了“見證福音的友愛，留在菲濟和巴拉卡的信友身旁，直到流血犧牲”。“他們的鮮血從那時起便成為‘一粒種子’”，促進了這個國家和整個教會的福傳工作。
友愛祈禱所
在冊封真福的大典中，參與共祭的有聖座駐剛果民主共和國大使萊斯科瓦爾（Mitja Lescovar）總主教和幾位主教，其中有些主教來自布卡武教省。儀式結束後，安邦戈樞機前往卡文維拉（Kavinvira），將四位真福的遺骨安放在卡文維拉朝聖地，也就是日後所稱的“友愛祈禱所”（Oratoire de la fraternité）。之後，參與禮儀的各堂區的信友們舉行了友愛和款待活動，其中有30多位來自意大利的殉道者的家屬受到了他們的款待。
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