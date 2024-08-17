波蘭：八萬信友徒步到光明山朝聖地朝聖

八月是波蘭信友前往敬禮聖母瑪利亞的場所朝聖的時期，其中以琴斯托霍瓦“黑聖母”朝聖場所最引人注目。8月15日聖母升天瞻禮是朝聖活動的一個高潮。

（梵蒂岡新聞網）每年有220多個朝聖團體徒步到波蘭光明山朝聖地朝聖。此外，還有約200個騎自行車的團體、17個跑步團體和2個輪滑團體，甚至還有一個騎馬團體，共有9萬人來到著名的琴斯托霍瓦朝聖地虔誠敬禮黑聖母。人數最多的徒步朝聖者來自塔爾努夫、拉多姆、克拉科夫和華沙。

波蘭主教團主席沃伊達（Tadeusz Wojda）總主教向本新聞網解釋說，“波蘭即使不是世界上唯一一個在朝聖的靈修上如此蓬勃發展的國家，無疑也是其中一個”。“青年、中年人和長者去朝聖，因為他們需要靈性上的更新，而且推動他們動身去朝聖的是信德。令人高興的是，在波蘭，有數以萬計或者數以十萬計的人前往光明山和其他聖母朝聖地朝聖”。

前往光明山朝聖的起源與對天主之母的敬禮有關。自17世紀以來，朝聖成了波蘭宗教情愫的重要組成部分。無論是在波蘭分裂時期還是第二次世界大戰期間，朝聖活動從未中斷。教宗方濟各於2016年在克拉科夫舉行世青節期間，造訪了光明山朝聖地。

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