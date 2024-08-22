米利切維奇神父：“我寬恕了殺害我父親的人”

米利切維奇神父在里米尼大會上做見證。這位來自莫斯塔爾的司鐸幼年經歷了上個世紀90年代爆發的波黑戰爭。

（梵蒂岡新聞網）“給予寬恕與得到寬恕，二者不可分離。有時人受到的傷害如此嚴重，以致無法寬恕，感到寬恕宛如攀爬高山，極其費力。然而，單憑一己之力，我們無法寬恕：我們需要天主的恩寵，必須祈求這份恩寵。”教宗方濟各2020年3月在公開接見活動中解釋了慈悲的相互性。這一點在米利切維奇（Pero Miličević）神父的故事中可以找到。米利切維奇是一位來自莫斯塔爾的年輕司鐸，他經歷了上個世紀90年代爆發的波黑戰爭。

米利切維奇那時只有7歲，像他這個年齡的孩童對這場兄弟間的衝突是無法理解的。但他明白，他母親流下了許多痛苦的淚水。在里米尼大會期間，米利切維奇神父接受本新聞網採訪，他說，“1993年，僅在一天之內，我就失去了8位親人。我的父親死了，我的姑媽看著三個孩子死去，另一個姑媽失去了一個兒子，還有一個姑媽遭殺害……”事情並未結束。米利切維奇和其他人一起被帶到了一個集中營，在那裡呆了7個月。

兩年後，米利切維奇和莫斯塔爾的其他兒童被帶到意大利，度過一個月的時間。那次旅程的策劃者是焦爾傑塔（Benito Giorgetta）神父，他把孩子們帶到泰爾莫利。焦爾傑塔神父也出席了這次的里米尼會議，他講述那次旅程說，“為獲得許可，在完成了一切的官僚手序後，我親自去接他們。那次行程需要付出很大的犧牲和努力，但更重要的是有一個強烈的渴望，就是為這些遭受折磨的孩子們提供一個和平綠洲。我記得放煙火時他們的恐懼，他們會躲起來，煙火對我們來說是歡樂，而對他們則是死亡的聲音”。焦爾傑塔神父在講述中，對當時接待這些孩子們的家庭表示感激。今天，他稱他們是“傳教者，用自己的見證傳播福音”。神父特別提到接待米利切維奇的卡斯特羅塔（Castrotta）一家。

後來孩子們離開意大利回到了莫斯塔爾，米利切維奇選擇進入薩格勒布的修院。他數年後來到意大利完成學業。他也去了聖若望羅通多朝聖，當時看到去泰爾莫利的標誌。火焰重燃，他開始回憶並在臉書上尋找卡斯特羅塔家庭。找到了，當他詢問有關焦爾傑塔神父的情況時，卻沒有很多的消息，然後手機就關機了。他回到羅馬後，令人驚訝的是焦爾傑塔神父卻給他打來電話，邀請他去泰爾莫利一起舉行彌撒。米利切維奇神父說：“愛是不能忘記的”。

這些年來，福音之光照耀著這位年輕司鐸的心，與最偉大的愛相遇使他完成了內在的革新，向寬恕開放。米利切維奇神父說，“要向天主寬恕那樣，我們該當寬恕，我知道是誰殺害了我父親，但我不能活在報復中。我們是人，我們都會犯錯，我們在同一地方出生，沒有太大的區別”。痛苦給米利切維奇神父的生活帶來的極大教導是：寬恕是治癒和注視他人為真正弟兄的道路。

鏈接網址：www.vaticannews.cn（22.08.2024）

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