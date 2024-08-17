8月17日 常年期第十九週星期六

厄則克耳先知書 18:1-10,13,30-32 聖詠 51[50]:12-13,14-15,18-19 瑪竇福音 19:13-15

潛藏每個人內心的罪根，常蠢蠢欲動，伺機使人遠離那位自永遠創造了我們，並深愛著我們的天主。原罪使我們迷戀內心的惡，就像以色列人當初在曠野中朝拜金牛一樣。

聖保祿宗徒深深體會到了原罪的遺害。他說：「因此，我所願意的善，我不去行；而我所不願意的惡，我卻去作。但我所不願意的，我若去作，那麼已不是我作那事，而是在我內的罪惡……我這個人真不幸呀！誰能救我脫離這該死的肉身呢？感謝天主，藉著我們的主耶穌基督」（羅7:19-25）。

天主藉著厄則克耳先知，在第一篇讀經中，邀請我們離棄一切得罪祂的惡行，「改造一個新心，一種新的精神」。改造就是轉變，也就是將我們的目光從潛藏我們內心的惡根，轉移到仁慈的天主那裏，並藉著對天主的仰望和信賴，使我們重新成為像小孩子一樣純潔無瑕。

主耶穌基督！仰賴祢的慈恩救贖，我們能脫離該死的肉身，得勝罪惡，我們感謝祢！求祢不斷給我們廣施慈恩，使我們唯獨親近祢，侍奉祢。

内容來源取自《和平月刊》

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