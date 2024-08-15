8月15日 聖母蒙召升天節

默示錄 11:19; 12:1-6,10 聖詠 45[44]:11-12,15-16 格林多前書 15:20-27 路加福音 1:39-56

公元431年的厄弗所大公會議，基於耶穌是真天主又是真人，而宣認瑪利亞為天主之母的信理。此後，對聖母的敬禮迅速發展。1946年教宗庇護十二，在獲得全球主教的一致同意下，在1950年，頒定「童貞瑪利亞靈魂肉身蒙召升到天國的榮耀」為信理。

聖母身懷六甲還穿山越嶺去照顧表姐的這份愛的行動，帶給了我們一篇美妙的讚美詩。相信這是唯一表達聖母喜悅的詩歌了！母親們的歡樂傳達到胎兒，胎兒若翰在母腹中歡躍。聖母用行動證明了自己的謙卑和敬畏，她一心想著他人的需要，艱難的路程不但沒有阻擋她，反而成了她喜樂的泉源，讓她的愛德變得更堅實。詩歌中還申述了天主的仁慈和賞報，聖母將自己在生活中的體驗，用詩歌表達出來，也讓更多的人因著她的信德，而認識天主的愛。

天主聖母瑪利亞，求您在天主前為我們轉禱，讓我們藉著頌唱您的讚主曲，體會天主的仁慈和愛，並以您的眼目，看到他人的需要，挺身服務。

内容來源取自《和平月刊》

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