8月14日 常年期第十九週星期三

聖高比司鐸（殉道）（紀念） 厄則克耳先知書 9:1-7; 10:18-22 聖詠 113[112]:1-2,3-4,5-6 瑪竇福音 18:15-20

為甚麼天主要派人「走遍全城擊殺」呢？我們需要了解當時的背景。天主在派人擊殺之前，先派遣人為「凡因城中發生的醜惡之事而悲痛哀號的人……額上劃一個十字記號」，讓奉命擊殺的人，能清楚分辨惡人和善人。當時滿城都是暴行，令人很容易受到影響。此外，要明白所謂「擊殺」的說法，就好像當時的猶太人進入聖地時，天主也要他們擊殺外邦人，但實際上，天主只是藉此要求他們根除外教不良的文化影響。

讀經一的經文用了死亡的方式來警戒罪行，福音卻用了生命的方式來避免罪惡。耶穌教導我們逐步勸勉得罪我們的人：首先，私下與他對話，與他和解。然後，如果他不認錯，再找一個或兩個人和他講道理。最後，如果他仍不聽從，就帶到教會裏處理。如果他連教會也不聽從，就將他看作外教人。這意味著我們尊重他的選擇，將他交給天主發落。

主，求祢賜給我們能夠拒絕邪惡的恩寵，並能以愛心對待周邊的人。

内容來源取自《和平月刊》

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