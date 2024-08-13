8月13日 常年期第十九週星期二

厄則克耳先知書 2:8-3:4 聖詠 119[118]:14,24,72,103,111,131 瑪竇福音 18:1-5,10,12-14

英文有句俗諺：「人如其食」，這話恰巧可用來形容厄則克耳先知。上主在公元前593年召叫厄則克耳。他本屬司祭家族，但他不能在聖殿供職，因為他在公元前597年，被迫離開耶路撒冷，和以民一起充軍到巴比倫。此時，天主給他一個特別使命，叫他吞下一卷寫滿聖言的書。雖然書卷寫的是「哀傷、悲歎和災禍」，但在先知嘴裏卻出奇地「甘甜如蜜」。吞下的書卷，成了厄則克耳的一部分，象徵著他接受使命，並讓天主的聖言充滿他的五內。他的使命是向在承受著流放之苦的以民，宣講天主的聖言。

耶穌，這位終極的先知，鼓勵我們要「變成如同小孩一樣」（瑪18:3）。這話何解？小孩是「幼稚」的，並不成熟。但這並非耶穌的意思。祂屬意我們「像孩子似的」，即自謙自卑，對天主絕對服從。小孩子絕對信任父母，也深受父母的言行所影響。同樣，我們要絕對信任天主，任祂塑造。天主特別憐惜小孩及所有脆弱的人。

主，請助我明瞭祢對我的召叫和給我派遣的使命。我甘願自謙自卑，絕對信任祢。

内容來源取自《和平月刊》

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