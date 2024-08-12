8月12日 常年期第十九週星期一

厄則克耳先知書 1:2-5,24-28 聖詠 148:1-2,11-12,13,14 瑪竇福音 17:22-27

加里肋亞是耶穌和宗徒們初次相遇的地方，是宗徒們新生命的起點，在那裏，門徒們見證了耶穌施行的諸多奇蹟。初次的相遇是美好的，親眼見證耶穌所行的奇蹟，更點燃宗徒們信德的熱火。但是，耶穌卻在宗徒們心中成了一份張力：即祂所預告的苦難和復活。這導致門徒們非常憂鬱，因為他們跟隨的耶穌形象被破壞了：若自己跟從和崇拜的耶穌被殺害了，自己何去何從？可是，耶穌正是在這裏引眾人走向跟隨祂的深處。「我的爵你們固然要飲」（瑪20:23）。耶穌不是只願意與我們分享祂生命的一部分，祂渴望與我們分享祂的全部：幸福、苦難、死亡、光榮，一切毫無保留。而恰恰苦難讓我們的生命與耶穌的生命更緊密地交織在一起。

耶穌，祢是生命的主宰，求祢引領我們走向跟從祢的深處，接受祢要與我們分享的一切。唯祢有永生的話，我們去投奔誰呢？

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html