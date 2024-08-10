8月10日 聖老楞佐執事殉道慶日

格林多後書 9:6-10 聖詠 112[111]:1-2,5-6,7-8,9 若望福音 12:24-26

聖老楞佐是早期羅馬教會教宗西斯篤二世在位期間的七位執事之一。老楞佐執事負責管理教會的財產，並用以周濟窮人。公元258年，他在羅馬皇帝瓦來利教難時殉道，被放在烤架上燻烤致死。聖人的生命事蹟，見證了今天福音的教導：如麥粒般死去。「保命」是我們的天性，我們會不遺餘力地讓自己的性命延長，很怕喪失性命。可是，今天耶穌教導我們，麥粒只有死了，才會結出子粒來。這個自然界的常識，告訴我們「捨得」的奧秘。很多時候，由於貪念，我們會抓著很多東西，據為己有，以為這樣就會讓自己富裕，使生活安穩，殊不知只有學會放下，才會使自己擁有真正的平安和喜樂。如老子所說的：「聖人不積，既以為人，己愈有；既以與人，己愈多」，就是這種捨得的精神。對人來說，最寶貴的是「命」，可是「命」的豐富和果實，卻是在捨棄中獲得的。

主，請助我們修煉捨棄的精神，為了愛祢，勇於捨棄一切。

内容來源取自《和平月刊》

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