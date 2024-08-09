8月9日 常年期第十八週星期五

納鴻先知書 2:1-2; 3:1-3,6-7 （詠）申命紀 32:35-36,39,41 瑪竇福音 16:24-28

今天福音的話，聽起來像是「悖論」。其實，我們從中或許可以看到一組明顯的對比：世俗的短暫生命及其價值，以及靈魂的永恆生命及其意義。世俗價值並非都是不好的，更不是都與基督信仰相對立的。然而，通過對比（而非對立），耶穌強調了跟隨祂的人，應該有的生命狀態。

世俗價值不會讓人自討苦吃，可是耶穌卻明白地告訴跟隨祂的人：先要背起十字架。耶穌難道就這麼願意讓我們受苦？其實，我們的生命本身，就有著很多十字架（重擔和痛苦），而我們的本能是逃避或減少。

耶穌指出的，不是消極悲觀的生命，而是積極面對十字架，充滿希望的生命。有希望，不是因為我們有多大能力去減少十字架 — 而是這會引向自我；而是以謙卑的交托來正視十字架的軟弱 — 這會引我們看到自己生命的根源與終向，讓我們不會為了世俗的利益，一味依靠自己的能力，而忘記了永恆的生命。

主，請使我常能認清我生命的意義。

内容來源取自《和平月刊》

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