8月8日 常年期第十八週星期四

聖道明司鐸（紀念） 耶肋米亞先知書 31:31-34 聖詠 51[50]:12-13,14-15,18-19 瑪竇福音 16:13-23

耶穌問門徒們說：「你們說我是誰？」伯多祿回答說：「你是默西亞，永生天主之子」— 這來自天父的啟示，蘊含我們生命的全部意義和價值。無論我們在人生的哪個階段，正在從事甚麼樣的學習或工作，積累了多少的榮譽或財富，如果我們不宣認耶穌基督是主，我們就會以這世界的標準來生活。如果我們只屬於世界，生命難免只會落得空虛與悲哀。

當耶穌提到自己要受苦受死時，剛宣認耶穌為主的伯多祿，卻不情願了。他願意跟隨永生天主之子，卻不願意跟隨那麼一個要受苦受死的主子。瑪竇聖史記述耶穌因此斥責了伯多祿，隨即又記述了耶穌親口說了做祂的門徒的唯一條件：「背起自己的十字架來跟隨我」（瑪16:24）。所以，如果不接受十字架，無論我們有多麼虔誠，我們都不是主的門徒，我們只屬於這個世界。

十字架是耶穌愛的宣言，是跟隨者必須要背負的。

主耶穌，祢是默西亞，永生天主之子，求祢賜給我們勇氣，背起自己的十字架跟隨祢。

内容來源取自《和平月刊》

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