8月28日 常年期第二十一週星期三

聖奧思定主教（聖師）（紀念） 得撒洛尼後書 3:6-10,16-18 聖詠 128[127]:1-2,4-5 瑪竇福音 23:27-32

從今天選讀的書信可見，傳教士不但關心信友的靈性培育，同時也注重糾正大家的日常行為。保祿對部分得撒洛尼人游手好閑、不事生產而加以譴責。因為這種行為除了加重別人的負擔，更形成一種壞風氣，使人變得懶散，窒礙了團體的進步。為了幫助他們改過，保祿要他們記起他曾經活出的榜樣。及後，再親自執筆寫信，強調問題的嚴重性。

相比於游手好閑，還有更壞的，就是表裏不一，虛偽矯飾；明明是作奸犯科，卻擺出正氣凜然的樣子。耶穌對這種人大加鞭撻，毫不避諱地指出，這些為先知修建墳墓的假善人，正是殺害先知的同謀。一向慈悲為懷的耶穌，沒有勸他們改過，反而帶著慷慨就義的態度說：「你們就來補足你們祖先作惡的尺度吧！」讓人徹底地感受到祂的深惡痛絕。耶穌最後的確是捨身在他們手上，但復活的光輝把假善人的罪惡照得一清二楚，他們的下場就交由天主去裁判了。

天父，感謝祢為我們指引真道，履行祢的義德。

内容來源取自《和平月刊》

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