8月27日 常年期第二十一週星期二

聖莫尼加（紀念） 得撒洛尼後書 2:1-3,14-17 聖詠 96[95]:10,11-12,12-13 瑪竇福音 23:23-26

「除非你們的義德超過經師和法利塞人的義德，你們決進不了天國。」（瑪5:20）

在今天的福音中，耶穌教導經師和法利塞人，要平衡奉獻和法律所要求的公義、仁愛和信義；同時也讓他們認識到，由內心的劫奪和貪慾帶來的不潔和眼瞎。經師和法利塞人的義德是：奉獻十分之一，卻忽略了公義和仁愛，注重外在的潔淨，卻看不到內心的劫奪和貪慾。基督徒的義德是：實行公義，踐行仁愛，保持心靈的潔淨。基督徒的公義是不以奉獻作為掩飾內心邪惡的偽善，同時要實行天主對我們的仁愛。仁愛的具體行動，就是對罪人和弱者的接納、理解和關愛。「心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主」（瑪5:8）。只有留意到我們內心的劫奪和貪慾，才能藉對天主的信德幫助我們節制內心的貪婪；當我們的心不以外在的世俗價值作為生活的中心時，才能看見在我們生命中運作的天主。

主耶穌，求祢使我們藉著信賴祢去履行仁義，好能在覺察祢與我們的同在中，成為別人認識祢的嚮導。

内容來源取自《和平月刊》

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