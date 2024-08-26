8月26日 常年期第二十一週星期一

得撒洛尼後書 1:1-5,11-12 聖詠 96[95]:1-2,2-3,4-5 瑪竇福音 23:13-22

天主創造我們，讓我們以自己的生命光榮祂。聖多瑪斯阿奎諾申明：天主在我們的生命裏尋求光榮，非為己，乃為我們。我們愈能仰仗天主的慈恩，以自己的生命顯揚主榮，就愈能「堪得天主的國」。這是保祿勉勵得撒洛尼人的訓言。藉著與天主的德能合作，「主耶穌基督的名字，在我們內受光榮，我們也在祂內，賴我們的天主和主耶穌基督的恩寵受光榮」。

保祿強調了天主的主動：我們的召叫和恩寵來自天主，祂的恩寵「使我們相稱祂的召叫」。雖然一切全賴主恩，卻無損我們合作的重要性。保祿稱讚得撒洛尼人「彼此的愛德」，並「在所受的一切迫害和磨難中，保持了堅忍和信德」。

救恩與光榮是屬於天主的，惟祂召叫我們「在列邦中傳述祂的光榮，在萬民中宣揚祂的奇功；一日復一日地，宣揚祂的救恩」。這是我們的宗教的一個奇妙之處：天主創造萬有，但祂邀請並期待我們合作。與耶穌合力共建天國的，不是天使們，而是我們、卑微的人類。

主啊！願我們永遠以生命顯揚祢聖名的光榮。

内容來源取自《和平月刊》

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