8月24日 聖巴爾多祿茂宗徒慶日

默示錄 21:9-14 聖詠 145[144]:10-11,12-13,17-18 若望福音 1:45-51

若望福音中的納塔乃耳，就是今天教會慶祝的聖宗徒巴爾多祿茂。納塔乃耳是名，巴爾多祿茂是姓。納塔乃耳由朋友斐理伯引領下，懷著好奇之心，去看看耶穌究竟是何許人也。結果耶穌主動地給他顯示自己。

首先，耶穌讓納塔乃耳知道，祂把他看得通透：「看，這確是一個以色列人，在他內毫無詭詐。」納塔乃耳回答説：「你從那裏認識我呢？」耶穌再繼續給他顯示自己：「斐理伯叫你以前，當你還在無花果樹下時，我就看見了你。」

納塔乃耳相必以為自己是個藉藉無聞，毫不起眼，過著隱蔽式生活的人。現在，他竟然得到耶穌垂青，還得悉祂一直在關注自己。他既驚且喜，喊道：「你是天主子（意即默西亞），你是以色列的君王。」

這個一直被茂密的樹葉遮擋著，不能仰望天空的人，憑著信德，察看到耶穌就是默西亞。這位默西亞給他應許：他還要「看見天開」。

主耶穌，祢認識我，也看透了我。願我在祈禱中，並在與人的互動關係中，同樣可以更透徹地認識祢，看到祢！

内容來源取自《和平月刊》

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