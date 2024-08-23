8月23日 常年期第二十週星期五

厄則克耳先知書 37:1-14 聖詠 107[106]:2-3,4-5,6-7,8-9 瑪竇福音 22:34-40

讀經一是關於厄則克耳先知的一個神視，天主帶他到一個佈滿枯骨的平原。那些枯骨代表已經死去多時，沒有復生希望的以色列家族。然而，天主叫先知向這些枯骨講預言，骨頭便互相結合，身上有了筋，生了肉，包了皮。之後，天主再叫先知向氣息講預言，氣息便進入他們內，使他們復活成為一支極龐大的軍隊。這篇聖經寫於以色列亡國充軍，以民都感到絕望之時，但天主應許要拯救，使他們安居，承認祂是上主。

這使我想起耶穌講駱駝穿過針孔的比喻時說：「為天主一切都是可能的」（瑪19:26）。只要相信天主，照祂的話去做，如同厄則克耳那樣，天主便會大顯神能。當我們遇上困難，向主祈求，天主定必重塑我們，並賜給我們祂的聖神，使我們重生。面對沒希望的情況，我們也不要失望，因為天主與我們同在。

福音中，耶穌提到最大的誡命是愛主愛人，我們能夠這樣去愛，力量來自天主，是祂首先愛了我們，把我們從罪惡中拯救出來。

天主，請加強我們對祢的望德。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html