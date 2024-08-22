8月22日 聖母元后（紀念）

依撒意亞先知書 9:1-6 聖詠 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 路加福音 1:26-38

在悠長的歷史中，稱王封后的人可謂不計其數，教會為何把瑪利亞提升到最高的地位：天地的元后？今天的福音提供了一個簡單的答案：她是那「至高者」的母親！世間上只有一位救贖人類的「至高者」，聖母登上如此尊位，當然毋庸置疑，但為芸芸眾生，教會尊封聖母為天地元后又有甚麼意義呢？

聖母的尊位除了因為她是「大能的天主」之母外，相信更因為她是人類歷史中，第一個回應天主：「願照祢的話成就於我吧！」原祖父母沒有聽從天主的話，吃了知善惡樹的果子；舊約接下來很多記述都一再指出，人類繼續不斷違背天主的旨意！聖母領報改變了人類這種叛逆的傾向，她即使不知天使預報的事如何成就，也不知接受天主聖言之後要面對怎樣的挑戰，但她仍是相信：「在天主前沒有不能的事」。

教會尊奉聖母為天地元后，不僅是因為她願意承行天主的旨意，更因為她是所有人應該效法的典範。

天主聖母瑪利亞，願我們常能保您一起，回應天主說：「願照祢的話成就於我吧！」

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html