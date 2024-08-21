8月21日 常年期第二十週星期三

教宗聖比約十世（紀念） 厄則克耳先知書 34:1-11 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 瑪竇福音 20:1-16

我們在追求愛及真理而感到乏力時，就仿如「在街市上閒立著」的人。耶穌基督來解放我們，並給我們啟示天主的愛，讓每個人在心中都感受到一股力量，催促我們真實地去愛。耶穌「親自照顧我們」，以真理淨化我們的愛。沒有真理為基礎，愛可能會被扭曲，甚至表達愛的反面，以致「吃羊奶，穿羊毛衣，宰肥羊，卻不牧養羊群」。

「凡照公義該給的，我必給你們」。公義在於給予別人所應得的，但公義只是實踐愛德的第一步，只是最低限度的愛德。「我拿我所有的財物，行我所願意的」。耶穌以愛德超越公義，並以自我奉獻補充公義的不足。天主的愛，是無條件的恩賜，超越一切公義的規則。每位基督徒都應該按各自的使命及在社會上的影響力，不只追求公義，更以自我奉獻，服務身邊有需要的人。

耶穌基督，祢是善牧，求祢帶領我們，去扶養瘦弱的，醫治患病的，包紮受傷的，領回迷路的，尋找遺失的。

内容來源取自《和平月刊》

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