8月20日 常年期第二十週星期二

聖伯爾納鐸院長（聖師）（紀念） 厄則克耳先知書 28:1-10 （詠）申命紀 32:26-27,27-28,30,35-36 瑪竇福音 19:23-30

天主差遣先知訓誡世人：不可以視自己為神，否則必遭天主拋棄與懲罰，不再享有天主子民在戰爭中憑藉奇蹟而得勝的恩典。舊約之中，天主的臨在常以勝利、財富等外在標記來描述，並通常以君王的表現作為子民的代表：若君王或權貴離棄天主，全體子民都會一起受罰。據此，以色列子民後來流放巴比倫，很大原因是因為君王沒有信守與天主的盟約。

新約與此不同，天主聖子耶穌不但勸告權貴，更告誡每一個人要在各自的生命中，活出同天主的關係。耶穌勸人為了天國，放棄一些在世上的利益，但沒有規定這「捨棄」的數額。耶穌的號召，除了更新舊約時代，用財富、榮耀衡量聖寵的做法，更在於邀請每一個人自由地侍奉天主，在分辨中選擇屬於自己的「捨棄」，來回應自身的召叫。

天主，求祢恩賜我們慷慨與分辨的精神，在每天的生活中，將祢放在首位，盡一切努力以祢的聖意為依歸。

内容來源取自《和平月刊》

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