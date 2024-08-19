8月19日 常年期第二十週星期一

厄則克耳先知書 24:15-24 （詠）申命紀 32:18-19,20,21 瑪竇福音 19:16-22

天主是生命的主宰！唯在祂內，才有永遠的生命。人世間的一切都是相對的，只有祂是絕對的。

福音中擁有許多產業的少年，面對了人生的終極考驗：放棄一切跟隨生命的主，抑或享用財富與生命之主保持距離？當年瑪竇筆下的這位富少年的選擇，讓我們唏噓不已！不過，按常理來說，這位年輕人還有機會繼續作出符合天主旨意的終極選擇。他的選擇，不僅對他自己意義重大，對他的家人也影響深遠。

個人的終極選擇對家人的影響，通過厄則克耳象徵性的言行表達了出來。先知在面對自己妻子離世的這個人生大事中，沒有表示出悲痛欲絕。他沒有這樣做，因為知道妻子已經回到天主那裏去，到了一個比活在自己身邊更好的境況。有了生命之主的肯定，其他一切都不那麼重要了，都可以放心了。先知的象徵性言行，不僅是為當年的以色列家族，也是為我們二十一世紀的地球公民。無論我們做甚麼或說甚麼，都應該以生命之主的旨意為最終標準。

主，請祢做我生命的真正主人！

内容來源取自《和平月刊》

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