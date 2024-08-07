8月7日 常年期第十八週星期三

耶肋米亞先知書 31:1-7 （詠）耶肋米亞先知書 31:10,11-12,13 瑪竇福音 15:21-28

根據聖經辭典，客納罕是處於敘利亞及埃及中間的一帶地區，是信奉多神的。考古學家認為，客納罕人是朝拜敬禮犬隻，是因為他們相信，當犬隻用牠的舌頭舔人的傷患後，那傷患便會痊愈，所以他們認為犬隻有神奇的治愈力量。福音裏，當耶穌說：「應先讓兒女們吃飽了，因為拿兒女的餅扔給小狗，是不對的」。是否耶穌用這句話責備客納罕人（包括這女人）崇拜犬隻是不對的？可能耶穌用此話的背後意思是：「天主的神蹟是給與相信祂的人，而不是你們那些朝拜犬隻的民族。」如是者，客納罕婦人回答耶穌的說話的意思應是：「無可置疑，我們是朝拜犬隻，因為我們並不知道，原來這是不正確的方法去尋找我們的真主宰；雖然我們用了不正確的方法去朝拜祂，但是我們仍應可分享天主的奇蹟。」雖然外邦人缺乏了對天主完備的認知，但是他們仍是以赤子之心去尋找祂。

主耶穌，祢是我們的主宰，求祢繼續扶助我們，不斷更新、保守我們，好能以赤子之心去朝拜光榮祢。

内容來源取自《和平月刊》

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