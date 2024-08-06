8月6日 耶穌顯聖容慶日

達尼爾先知書 7:9-10,13-14 聖詠 97[96]:1-2,5-6,9 伯多祿後書 1:16-19 馬爾谷福音 9:2-10

主耶穌顯聖容是祂暫時放棄平日面貌，呈現天國榮耀容貌的時刻，讓門徒預嘗復活的特恩。耶穌為門徒顯聖容，以堅強他們軟弱的信德。

在主顯聖容之前，聖馬爾谷講述了主第一次向門徒預言祂的苦難，即祂要受苦、被殺害，但三天之後，祂要復活。伯多祿聽罷，便把耶穌拉到一邊，勸祂不要走那條路。耶穌斥責他，直呼他為撒殫。其實，伯多祿很愛主，只是不願意跟隨著走十字架的苦路。六天之後，耶穌只帶著三位門徒上山，見證祂的榮耀，向他們顯明自己天主子的真實身分。耶穌顯聖容表明十字架不是終結，復活的榮耀，才是最終結果。

像聖伯多祿一樣，我們會發現自己也愛耶穌，想成為祂的門徒，但卻有時不願意踏足十字架的路，反要主跟隨我們，走一條只有玫瑰花的路。今天的聖言鼓勵我們在苦路上，勇敢地跟隨主，因為十字架並不是終結，復活的榮耀才是終極的人生旅途。

主耶穌基督，願祢顯示的光輝聖容，加強我們的信德，幫助我們迎難而上。

内容來源取自《和平月刊》

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