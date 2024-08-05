8月5日 常年期第十八週星期一

耶肋米亞先知書 28:1-17 聖詠 119[118]:29,43,79,80,95,102 瑪竇福音 14:13-21

耶穌聽了若翰的死訊，就「退到荒野地方」（瑪14:13）。耶穌也需要管理悲傷的情緒，而祂管理情緒的方法，就是和祂的父訴說。在訴說的過程中，祂得到了釋放，也得到了前行的力量。每個人都有情緒，並需要處理。安靜的地方，慈愛的天父，是最佳的選擇了。

耶穌看見群眾，就對他們動了憐憫的心，並治好了他們的病人。無論若翰的死亡，還是群眾的疾病，都激起祂極大的憐憫，以至於有所行動。祂治好了他們的病人，不但解除了人的煩惱，更解除了罪惡的勢力，以及魔鬼的捆綁。耶穌來，就是為拯救人脫離魔鬼的統治。

耶穌看見飢餓的群眾，雖然知道只有五個餅和兩條魚，雖然男人就有五千，但耶穌向門徒發出參與的邀請，請他們貢獻所有。人的有限在天主的大能中，得到了昇華，也得到了聖化。五餅二魚，竟餵飽了除婦女和兒童之外，就有為數五千的男人。

天主，我們在祢的國裏生活，吃飽了，還有剩餘。五餅二魚是有限的，祢的奇恩異寵是無限的。應邀參與其中，是我們的福氣。衷心感謝祢！

内容來源取自《和平月刊》

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