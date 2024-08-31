8月31日 常年期第二十一週星期六

格林多前書 1:26-31 聖詠 33[32]:12-13,18-19,20-21 瑪竇福音 25:14-30

在日常生活中，通過大眾媒體，特別是廣告，我們會聽到許多價值觀方面的介紹。它們的訊息有一個共同點：如果你選擇被介紹的產品或價值觀，你就會得益，就算是個有智慧的人。

哲學尋求智慧。蘇格拉底把哲學的使命限定為「認識你自己」，而他所認識到的自己，就是發現自己一無所知。於是，得出結論：「人的智慧微乎其微，沒有價值」。的確，認識到自己的智慧沒有價值，正是人的真正智慧的開始。

聖保祿提醒我們不要停留在世界的智慧，更要尋求天主的智慧。

福音讓我們意識到自己的身分：我們是天主的管家，在世的生活是我們的「上班時間」。意識到自己的身分，並能善盡己職，這樣的一種態度，就是找到真正智慧的關鍵。這智慧是耶穌教導的，祂是智慧本身，是天主白白的恩賜。

主耶穌，求祢幫助我能像祢在納匝肋那樣，每天忠於天父託給我的工程和使命。

内容來源取自《和平月刊》

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